Yailin y Anuel AA protagonizan disputa en redes sociales

"Eres una rata. No es mi lugar, pero que Dios me perdone por este comentario, subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”, escribió Tekashi.

El artista agregó que en los meses que tiene de vida la niña, nunca ha aportado nada para su manutención. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers (pañales), renta pa’ la casa, leche, ropa… Pa'l mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco. Eres una rata”, aseveró.

Sin embargo, la pelea se salió de control cuando Anuel publicó en sus historias artículos sobre el proceso judicial que enfrentó el cantante de ascendencia mexicana por presunto abuso sexual a una menor de edad. "Tú tocas niñas menores de edad ratón y abusas sexualmente de ellas, aléjate de mi hija… Vamos a hablar de esto que hoy tengo tiempo. El que no sabía ya sabe, es que ni Yailin tampoco sabe esto, porque si ella supiera jamás te dejaría estar cerca de nuestra hija".

Violencia física

Posteriormente, Tekashi alegó que dicho proceso ya había culminado y agregó que Anuel había agredido físicamente a Yailin. "Dile al mundo que la razón por la que Yailin no quiere saber de ti es porque la golpeabas estando embarazada. Ella teniendo cuatro meses embarazada también la trompiaste con un caro en casa de campo".

Tras la acusación, Yailin se abrió paso en la polémica para confirmar lo dicho por Tekashi y publicar presuntas pruebas de la agresión que sufrió.

"Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo, es más, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana", destacó y señaló que Anuel le robó dinero y la dejó sin ropa.

Minutos más tardes Yailin posteó una fotografía en la que se observa un golpe en la mejilla, y declaró que tiene conversaciones que prueban que las acusaciones no son mentira.

Anuel niega los señalamientos

El boricua negó las acusaciones y dijo que presuntamente la madre de su hija siempre lo amenazó con golpearse para arruinar su carrera.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar golpes tú misma pa’ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. No se dejen engañar, ¡la verdad convence, no grita! Qué mentirosa, waow”, escribió.

Más tarde, Yailin publicó un video en el que Anuel le reclama de manera violenta que se acercó a Arcángel, Rochy RD y El Alfa; pero el trapero manifestó que el clip fue cortado y solo se muestra una escena que le perjudica negativamente, por lo que retó a La Más Viral a subir la cinta completa.

"Yo dije yo no juego y todo el mundo sabe que yo no juego. Tú fuiste la que mencionaste nombres ahí, pon el video entero, no lo piques que ahí mismo dijiste que como una niña planeando todo, que bueno que lo admitiste y te respondo. Que te inventes toda la mierda que tú quieras para tratar de joderme que tú eres una loca".

Igualmente, instó a que revele que es ella quien no lo deja acercarse a Cattleya. "No cortes el video, bien convenientemente. Pon cuando aceptas que no me dejas ver a mi hija, es lo que tienes que hacer y lo negaste también en la misma conversación".

FUENTE: REDACCIÓN