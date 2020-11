Yatra encabeza disco de clásicos navideños de Universal Music

Este nuevo y especial estreno es compuesto por artistas de una variedad de géneros musicales dentro de la música latina, como Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Danna Paola, Nacho, Morat, Greeicy, Mariah Angeliq, Isabela Merced y Cali Y El Dandee, quienes comparten sus nuevas interpretaciones de estos temas clásicos navideños.

Acompañando el lanzamiento de álbum de Universal Music está el estreno del video para el sencillo principal del álbum, donde Sebastián Yatra regala una interpretación bilingüe, vivaz y dinámica de “Santa Claus Is Comin’ To Town”, perfecta para marcar el comienzo oficial de la temporada.

También mantente atento al contenido exclusivo que compartirán muchos de los artistas que participaron en el álbum sobre sus planes para celebrar las fiestas este año.

“FELIZ CHRISTMAS Vol. 1”

Track Listing:

1. Sebastian Yatra - Santa Claus Is Comin' To Town

2. Luis Fonsi - Let It Snow

3. Danna Paola - All I Want For Christmas Is You

4. Nacho - Jingle Bells

5. Morat - Rocking Around The Christmas Tree

6. Greeicy - Silent Night

7. Mariah Angeliq - Last Christmas

8. Isabela Merced - Have Yourself A Merry Little Christmas

9. Cali Y El Dandee - White Christmas