Yomil sobre muerte de El Dany: "Fue una negligencia médica"

"Hoy amanecí sin mi hermano de lucha, hoy amanecí sin un amigo, no un amigo cualquiera. Estoy tratando de ser lo más fuerte posible porque todo va a seguir, pero nunca voy a recuperarme; fueron muchos años juntos. Yo juro públicamente que su legado estará vivo por siempre. Es muy duro el dolor que siento, señores. Ustedes no tienen noción de cuantas cosas pasamos juntos. Y lo hicimos y lo logramos y nos faltaban muchas cosas más por hacer", expresó Yomil muy conmovido.

"Sinceramente estoy sacando las fuerzas de donde no las tengo. Ayer me pasé el día mal. Hoy igual: amanecí mal. Yo no me lo creo. Lo que sucedió con él fue una negligencia médica", aseveró el cantante acerca de la muerte de El Dany.

Asimismo, relató que el fallecido artista estuvo por varios días con un dolor en las piernas. "Entró hace una semana al hospital por un simple dolor, le hicieron muchas pruebas y no sabían qué era. Decidieron dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento por 10 días. Supuestamente creían que tenía un problema en los nervios", dijo Yomil, quien aseguró que un día antes de su muerte pudo compartir con el intérprete y ver el mismo brillo en sus ojos. "Yo estuve el día anterior (a la muerte) y tenía el mismo brillo en los ojos, nos reímos. Pero que me iba a imaginar que ese sería el último día que vería a mi hermano".

Yomil indicó que ayer sábado, 18 de julio, a las 8:00 a.m. le informaron que El Dany estaba agonizando. "Salgo corriendo al hospital y cuando llego me dan la noticia", expresó.

Respeto y Justicia para El Dany

Por otra parte, Yomil aprovechó el momento para pedir respeto y justicia por la muerte de su compañero.

"Lo único que pido es que me lo respeten, señores. Se está manipulando muchas noticias falsas. Desde que salió la noticia se han dado muchas especulaciones y las faltas de respeto. Hay una familia, hay una hermandad que somos los únicos que estamos sufriendo esto. Hay un pueblo que lo seguía, que le está mostrando el amor y cariño que le tenían", sostuvo Yomil.

"Yo sinceramente lo único que pido es que se le haga justicia a mi hermano. Que los culpables paguen", enfatizó el cantante, quien acotó que ahora le toca seguir solo. "Me toca recordar todos lo momentos bonitos que pasamos. Mantengan su legado vivo", finalizó Yomil.