Young Miko anuncia que se unirá a Billie Eilish en la gira "Hit Me Hard & Soft"

MIAMI.- La cantante puertorriqueña Young Miko acompañará en octubre a Billie Eilish en la gira Hit Me Hard & Soft. El anuncio lo hizo en una publicación en Instagram.

"Me voy de tour con Billie. Lxs veo prontooo", escribió la boricua junto a una imagen con las fechas y ciudades en las que acompañará cantante estadounidense.

En 2024, las artistas coincidieron en Ciudad de México donde hablaron sobre sus carreras y sus objetivos en la música.

Young Miko consolidó su ascenso con la gira XOXO Tour, su serie de presentaciones más extensa en los Estados Unidos hasta la fecha, con 24 conciertos. Además, esto le permitió ser telonera de la gira de estadios de Karol G, una colaboración con Bad Bunny en la canción Fina, y debutó en festival Coachella.

Igualmente, el álbum $att. logró su primera entrada en la lista Billboard 200.

Fechas

A continuación, las fechas confirmadas de Young Miko en la gira de Billie Eilish:

14 de octubre – Orlando, Florida – Kia Center

16 de octubre – Raleigh, Carolina del Norte – Lenovo Center

17 de octubre – Raleigh, Carolina del Norte – Lenovo Center

19 de octubre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

20 de octubre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

23 de octubre – Filadelfia – Xfinity Mobile Arena

25 de octubre – Long Island, Nueva York – UBS Arena

26 de octubre – Long Island, Nueva York – UBS Arena