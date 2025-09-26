viernes 26  de  septiembre 2025
MÚSICA

Young Miko anuncia que se unirá a Billie Eilish en la gira "Hit Me Hard & Soft"

En 2024, las artistas coincidieron en Ciudad de México donde hablaron sobre sus carreras y sus objetivos en la música

La cantante Young Miko.

La cantante Young Miko.

Captura de pantalla/Youtube/Young Miko
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante puertorriqueña Young Miko acompañará en octubre a Billie Eilish en la gira Hit Me Hard & Soft. El anuncio lo hizo en una publicación en Instagram.

"Me voy de tour con Billie. Lxs veo prontooo", escribió la boricua junto a una imagen con las fechas y ciudades en las que acompañará cantante estadounidense.

Lee además
nueva edicion de la revista del diario

Nueva edición de La Revista del Diario
Fabiola Lucena realiza el tratamiento. 
BELLEZA

Lo que debe saber sobre el tratamiento "efecto coreano"

En 2024, las artistas coincidieron en Ciudad de México donde hablaron sobre sus carreras y sus objetivos en la música.

Embed

Young Miko consolidó su ascenso con la gira XOXO Tour, su serie de presentaciones más extensa en los Estados Unidos hasta la fecha, con 24 conciertos. Además, esto le permitió ser telonera de la gira de estadios de Karol G, una colaboración con Bad Bunny en la canción Fina, y debutó en festival Coachella.

Igualmente, el álbum $att. logró su primera entrada en la lista Billboard 200.

Fechas

A continuación, las fechas confirmadas de Young Miko en la gira de Billie Eilish:

14 de octubre – Orlando, Florida – Kia Center

16 de octubre – Raleigh, Carolina del Norte – Lenovo Center

17 de octubre – Raleigh, Carolina del Norte – Lenovo Center

19 de octubre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

20 de octubre – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

23 de octubre – Filadelfia – Xfinity Mobile Arena

25 de octubre – Long Island, Nueva York – UBS Arena

26 de octubre – Long Island, Nueva York – UBS Arena

Temas
Te puede interesar

Una escapada a Santa Marta desde Miami

Príncipe William reconoce que el 2024 fue el año más difícil de su vida

Natti Natasha revela en Premios Juventud que tendrá una niña

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia