viernes 26  de  septiembre 2025
REALEZA

Príncipe William reconoce que el 2024 fue el año más difícil de su vida

El príncipe abordó los retos personales que enfrentó en el episodio especial de The Reluctant Traveler, el cual se estrena el 3 de octubre en AppleTv

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

AFP/Oli Scarff
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler. En el episodio, el actor recorre Londres y visita el Castillo de Windsor, donde el heredero a la corona británica fue su guía.

En el recorrido, William bromeó sobre las actividades que organiza la familia. "Ofrecemos este servicio a todos. Organizamos tours personalizados en todas partes", comentó haciendo referencia al tour privado que daba a Levy.

Lee además
nueva edicion de la revista del diario

Nueva edición de La Revista del Diario
Fabiola Lucena realiza el tratamiento. 
BELLEZA

Lo que debe saber sobre el tratamiento "efecto coreano"

Mientras el actor y el príncipe de Gales paseaban por los jardines en compañía de Orla, el cocker spaniel negro de Kate Middleton, abordaron temas como las dinámicas familiares y los retos que el 2024 impuso a William, año en el que a su padre y esposa les diagnosticaron cáncer.

“Diría que el 23-24 fue el año más difícil de mi vida. Sabes, la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas”, comentó el príncipe.

El episodios estará disponible en la plataforma de streaming el viernes 3 de octubre.

Reflexiones

No es la primera vez que William aborda cómo su vida cambió después del diagnóstico. En noviembre de 2024, durante su visita a Sudáfrica para el Premio Earthshot, manifestó:

"Ha sido terrible. Probablemente ha sido el año más difícil de mi vida. Así que intentar superar todo lo demás y mantener todo en orden ha sido realmente difícil. Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por haber gestionado las cosas que han hecho", añadió.

Entonces, señaló que personalmente el año fue realmente brutal.

Temas
Te puede interesar

Una escapada a Santa Marta desde Miami

Young Miko anuncia que se unirá a Billie Eilish en la gira "Hit Me Hard & Soft"

Natti Natasha revela en Premios Juventud que tendrá una niña

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en Ciudad de México. Foto de archivo.
Política exterior

Washington promete reformas importantes en el G20

Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Miguel Uribe Londoño de visita en Diario Las Américas. 
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

Rescatistas ucranianos realizan labores de búsqueda y rescate en un edificio residencial gravemente dañado tras el ataque con misiles rusos en Kiev el 17 de junio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. 
Guerra rusa

Ucrania alerta sobre nueva táctica rusa de asaltos en grupos pequeños en frente oriental

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia