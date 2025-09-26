Príncipe William reconoce que el 2024 fue el año más difícil de su vida

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.

MIAMI.- El príncipe William abrió su corazón durante su participación en el especial de la serie de Apple TV+ de Eugene Levy, The Reluctant Traveler. En el episodio, el actor recorre Londres y visita el Castillo de Windsor, donde el heredero a la corona británica fue su guía.

En el recorrido, William bromeó sobre las actividades que organiza la familia. "Ofrecemos este servicio a todos. Organizamos tours personalizados en todas partes", comentó haciendo referencia al tour privado que daba a Levy.

Mientras el actor y el príncipe de Gales paseaban por los jardines en compañía de Orla, el cocker spaniel negro de Kate Middleton, abordaron temas como las dinámicas familiares y los retos que el 2024 impuso a William, año en el que a su padre y esposa les diagnosticaron cáncer.

“Diría que el 23-24 fue el año más difícil de mi vida. Sabes, la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas”, comentó el príncipe.

El episodios estará disponible en la plataforma de streaming el viernes 3 de octubre.

Reflexiones

No es la primera vez que William aborda cómo su vida cambió después del diagnóstico. En noviembre de 2024, durante su visita a Sudáfrica para el Premio Earthshot, manifestó:

"Ha sido terrible. Probablemente ha sido el año más difícil de mi vida. Así que intentar superar todo lo demás y mantener todo en orden ha sido realmente difícil. Pero estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por haber gestionado las cosas que han hecho", añadió.

Entonces, señaló que personalmente el año fue realmente brutal.