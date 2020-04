YouTube: Genesis comparte conciertos en confinamiento

El recital escogido para empezar ha sido 'Three sides live' de 1982, disponible ya en su canal, que reúne material grabado durante la gira del grupo británico en 1981 presentando su disco 'Acabab'.

Las próximas entregas en los próximos fines de semana en el canal oficial del grupo en YouTube serán 'The Mama Tour' (1984), 'Live at Wembley' (1987), 'The way we walk' (1992) y 'When in Rome' (2007).

Tras años de especulaciones, Genesis anunció en marzo una gira de reunión con Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, la cual está prevista para el próximo mes de noviembre.