La publicación compartida el lunes mostró una foto de Corey La Barrie tomándose un selfie.

"Esto no es algo que pensé que tendría que sentarme aquí y escribir durante mucho tiempo o lo que quiero hacer en este momento, pero todos merecen saber que mi hermano Corey falleció anoche en un accidente automovilístico", escribió Jarred en el pie de foto.

"Esto es lo más difícil que he tenido que hacer, no sé cómo supongo que haré esto sin ti, ya te extraño mucho, esto no es justo", continuó Jarred. "Gracias por ser siempre el mejor hermano mayor que podría pedirte, te amo tanto, que la vida nunca sería lo mismo sin ti R.I.P."

Concluyó: "P.S saluda a abuelo y abuela por mí, te amo".

En un comunicado de prensa obtenido por Fox News el lunes, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que arrestaron a un sospechoso, Daniel Silva, de 27 años, el supuesto conductor del automóvil, por asesinato.

Según el comunicado, Silva supuestamente viajaba a gran velocidad cuando perdió el control, "salió corriendo de la carretera y chocó con una señal de alto y un árbol", matando al pasajero: el Departamento de Policía de Los Ángeles retiene la identificación a la espera de la notificación del próximo parientes - de su auto. Según TMZ, Corey La Barrie era el pasajero en el automóvil.

"El conductor del Maclaran salió del vehículo e intentó abandonar la escena, pero fue detenido por ciudadanos que acudieron a prestar ayuda", se lee en el comunicado. "Ningún otro vehículo estuvo involucrado en la colisión".

Según el comunicado, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a la escena y transportó al conductor y al pasajero a un hospital local para recibir tratamiento médico. El pasajero "sucumbió a sus heridas" en el hospital, según el comunicado.