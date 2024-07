Yuri revela por qué no quiere volver a trabajar con Cristian Castro

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristian Castro (@cristiancastro)

Momentos de tensión entre Yuri y Cristian

“A lo mejor que en dos o tres meses él quisiera retomar, no ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido”, advirtió Yuri a los medios de comunicación, quien aseguró que no tuvo alguna pelea con Cristian.

"Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, pero sí de tensión, dejamos de chacotear (divertirse) y dedicarnos más a lo que la gente va a ver, que es escucharnos cantar”, agregó la artista de 60 años.

Yuri aseveró a los medios que se considera una personas muy disciplinada, pero que no todos suelen trabajar de la misma forma.

“Soy muy disciplinada. La gente sabe que me gusta ensayar, me gusta hacer bien las cosas y no a todos los artistas les gusta ensayar, no a todos les gusta ser disciplinados y eso a mí me pone de malas”, enfatizó, al traer a colación otro detalle de la relación laboral con Cristian Castro.

"No es una persona de muchos amigos, no para nada. La gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él, no somos amigos. Si tú me dices amigos: Mijares; amigas: Pandoras. Cristian Castro y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo”, sentenció la intérprete de Ya no vives en mí.