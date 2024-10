Zeru, donde el mar cantábrico abraza la brisa de Miami

Cada plato es una oda a los sabores del mar, y su imponente cocina se eleva como un santuario en el que se honra la tradición vasca fusionada con la vibrante esencia de Miami. Pero eso no es todo, con un asador de mar como pieza central del espectáculo, este restaurante español ofrece un despliegue de mariscos y pescados que deleita los sentidos.

Desde su popular ‘Pata de cangrejo real de Alaska con azafrán’ hasta las suaves y finas anchoas, pasando por el delicado centollo, y el exquisito atún del mar Cantábrico. En Zeru, cada plato cuenta una historia del océano como en ningún otro restaurante de su estilo en Miami.

Respetando la tradición culinaria española, el lugar ubicado en el corazón del distrito financiero de Brickell brinda una experiencia culinaria que resalta la frescura y diversidad de los productos marinos provenientes del Mediterráneo, como el rodaballo, que llega fresco desde Vigo, en Galicia.

“La calidad de lo que ofrecemos comienza con una excelente relación con nuestros proveedores y continúa en el restaurante, con nuestro equipo. Los chefs se aseguran de que todos los estándares y normas se cumplan al pie de la letra. Además, supervisan personalmente la materia prima que llega al restaurante, y revisan cada plato antes de ser servido”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Alejandro Moredia Valek, maître [jefe de comedor] de Zeru, quien destaca que el menú también incorpora las codiciadas vieiras de Hokkaido, Japón, elevando su oferta con productos de temporada y especiales.

Cabe destacar que Miami, ciudad cosmopolita y con una identidad culinaria propia, ha influido notablemente en Zeru, ya que los chefs, entre los que destacan Israel Aretxiga, han adaptado sus creaciones a las preferencias locales, incorporando platos más ligeros y celebrando la camaradería en la comida. Es por eso que sus opciones para compartir en el centro de la mesa se han convertido en una forma de rendir homenaje a la calidez de la comunidad local, propiciando momentos de convivencia que trascienden el acto de comer.

“Siempre estamos innovando y la gente disfruta las cenas maridaje [que resaltan el arte de combinar platos y vinos], en las que colaboramos con bodegas, enólogos y chefs invitados. Estos eventos crean un ambiente con dinámicas muy divertidas. Son como pequeñas bacanales [fiestas]”, dijo el maître.

Si visitas este restaurante en el que realmente se disfruta lo que se hace, te recomiendo seguir las recomendaciones del personal, ya que las sugerencias son honestas y permiten entender el que la calidad de Zeru es comparable con la de los mejores restaurantes de España, posicionando a este establecimiento como un referente en la escena culinaria local.

Embed - Zeru Miami on Instagram: "Delicious seafood meals, made with love and the finest, freshest ingredients For reservations, link in bio (786) 809-1395 1395 Brickell Ave, Miami, FL 33131 #zerumiami #brickellrestaurant #mediterraneanfood #seafood #bestrestaurantsinMiami #brickellliving"