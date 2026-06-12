De influencer a líder educativa: Daniela Patiño celebra expansión académica de Next Flight y su debut como autora

MIAMI .- En un momento en que cada vez más mujeres buscan generar ingresos a través de la economía digital, la empresaria e influencer Daniela Patiño apuesta por consolidar su proyecto más allá de las redes sociales.

Durante la celebración del primer aniversario de Next Flight , realizada en Miami el pasado 28 de mayo, Patiño anunció dos hitos que marcan una nueva etapa para la academia que fundó: el aval académico de Urbe University para su módulo de productos digitales y el lanzamiento oficial de ‘La piloto de mi vida’, su primer libro.

La noticia llega en medio del crecimiento sostenido de una industria que ha transformado la forma en que miles de personas emprenden, venden y construyen marcas personales desde plataformas digitales. En ese escenario, Next Flight se ha posicionado como una comunidad enfocada en formación, estrategia comercial y desarrollo personal para mujeres interesadas en crear o fortalecer negocios online.

Según cifras compartidas por la organización, la academia ha generado más de cinco millones de dólares en ventas desde su creación y reúne actualmente a cerca de 15 mil estudiantes en distintos países. Y entre sus resultados más recientes destaca que diez integrantes de la comunidad superaron los 100 mil dólares en facturación dentro de sus propios emprendimientos digitales.

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Un salto hacia la profesionalización

Uno de los anuncios centrales de la noche fue la alianza con Urbe University, un respaldo académico que busca fortalecer la propuesta educativa de la plataforma y ampliar el alcance de sus programas de formación.

"Siempre soñé con construir una academia con un verdadero nivel educativo y transformador. Trabajé durante años para crear un programa con estructura, estrategia y propósito. Que hoy Next Flight cuente con el respaldo de Urbe University es la confirmación de que los sueños sí se construyen con disciplina, visión y fe", afirmó Patiño durante el evento.

La celebración también sirvió para presentar ‘La piloto de mi vida’, una obra autobiográfica en la que la empresaria comparte los desafíos personales y profesionales que marcaron su camino antes de convertirse en una figura reconocida dentro del ecosistema digital hispano.

Más que un manual de negocios, el libro explora temas como la resiliencia, la reinvención y la capacidad de reconstruirse después de momentos de crisis. A través de experiencias personales, la autora invita a los lectores a asumir el control de sus decisiones y convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento.

Con la incorporación de un respaldo universitario, la expansión de su comunidad y su incursión en el mundo editorial, Daniela Patiño busca posicionar a Next Flight como una plataforma que combina educación, emprendimiento y transformación personal en un momento de creciente interés por la independencia económica y los negocios digitales.

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