miércoles 12  de  agosto 2026
EDUCACIÓN

Universidad de Arizona crea nueva carrera, la licenciatura para formar "influencers"

El programa les promete capacitarlos para desempeñar funciones empresariales como el desarrollo de su propia marca

Influencers. Imagen referencial.

Influencers. Imagen referencial.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TUCSON — La Universidad Estatal de Arizona (ASU) creó este año una licenciatura para formar "influencers", en la que los estudiantes aprenderán a construir una marca en redes sociales y a afrontar los desafíos éticos de esta industria.

Durante el programa, que inicia en octubre próximo de forma presencial y en línea, los aspirantes a "influencers" estudiarán cómo hacer crecer su marca y crear publicaciones de gran impacto en formatos de video, pódcast y diversas plataformas de redes sociales.

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La nueva especialización forma parte de la prestigiosa escuela de periodismo de Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication de ASU.

"El programa de Licenciatura en Creación de Contenidos te prepara para convertirte en 'influencer' y narrador estratégico capaz de prosperar en la economía de los creadores, un sector en rápida evolución", señaló ASU en un comunicado de prensa sobre el nuevo programa.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar los cursos requeridos en el campo universitario de ASU en Phoenix (Arizona), en Los Ángeles (California) o en línea.

La universidad busca llegar a un creciente mercado de jóvenes liderados por la Generación Z, quienes han crecido rodeados de las redes sociales y admirando a famosos 'influencers'.

El programa les promete capacitarlos para desempeñar funciones empresariales como el desarrollo de su propia marca.

En su página web, ASU indica que la creación de contenido va mucho más allá de solo hacer videos y subirlos a las redes, también implica tomar decisiones éticas que impactan no sólo al autor, sino a aquellos que lo siguen.

FUENTE: Con información de EFE

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