Dayne León y Aliuska Peralta transforman la educación especial con terapias innovadoras

Unique Explorers Academy, de las empresarias Dayne León y Aliuska Peralta , es una institución pionera en educación especializada, que está marcando la diferencia en la vida de niños con autismo y otras condiciones especiales, mediante un enfoque educativo innovador e inclusivo.

Bajo la dirección de Dayne León y Aliuska Peralta, dos madres visionarias con un firme compromiso hacia la educación y el bienestar infantil, la academia se ha convertido en un faro de esperanza para muchas familias del sur de Florida.

Lo que distingue a Unique Explorers Academy es su enfoque integral, que combina enseñanza personalizada con terapias innovadoras. Entre estas, destaca la implementación de terapia equina con música, una metodología que ha demostrado ser altamente efectiva para el desarrollo emocional, social y sensorial de los niños con necesidades especiales.

Esta iniciativa es posible gracias a la fusión con Equine Music Therapy, una fundación también creada por una de las fundadoras de Unique Explorers Academy, dedicada a proporcionar terapias equinas especializadas con el apoyo de la música. A través de la interacción con caballos y la estimulación musical, los estudiantes mejoran su coordinación, confianza y habilidades de comunicación en un ambiente seguro y enriquecedor.

“Cada niño tiene un potencial infinito, y nuestra misión es brindarle las herramientas adecuadas para que lo desarrollen a su propio ritmo. La terapia equina con música ha sido una transformación total para muchos de nuestros estudiantes, ayudándolos a ganar seguridad y conectar con el mundo de una manera única”, afirmó Dayne León. “Cada niño tiene un potencial infinito, y nuestra misión es brindarle las herramientas adecuadas para que lo desarrollen a su propio ritmo. La terapia equina con música ha sido una transformación total para muchos de nuestros estudiantes, ayudándolos a ganar seguridad y conectar con el mundo de una manera única”, afirmó Dayne León.

Además de sus programas innovadores, la academia promueve una estrecha colaboración con familias, educadores y terapeutas para garantizar un aprendizaje adaptado a las necesidades individuales de cada niño. Este compromiso con la excelencia educativa y la inclusión ha posicionado a Unique Explorers Academy como un referente en la educación especial dentro de la comunidad de Miami.

Con una visión que va más allá de la enseñanza académica, Unique Explorers Academy continúa expandiendo su impacto, brindando esperanza y oportunidades a niños con autismo y otras discapacidades, demostrando que, con el apoyo adecuado, cada niño puede brillar con luz propia.