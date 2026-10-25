De camionero a exitoso agente inmobiliario: la historia de superación del cubano Osmany Sisto

La historia de Osmany Sisto es la de un inmigrante cubano que convirtió los sacrificios de sus primeros años en Estados Unidos en el punto de partida de una nueva vida profesional. Natural de Pinar del Río, llegó al país en 2014, después de atravesar diferentes fronteras durante aproximadamente dos meses, impulsado por el deseo de encontrar mejores oportunidades.

Hijo de padres profesionales, creció en un ambiente donde la educación y el deporte ocupaban un lugar fundamental. Desde pequeño practicó natación y artes marciales, hasta destacarse en taekwondo de alto rendimiento. Aquella disciplina deportiva le enseñó valores que todavía considera esenciales: perseverancia, responsabilidad y capacidad para superar obstáculos.

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Convencido de que necesitaba buscar nuevos horizontes, decidió abandonar Cuba. Su travesía comenzó en Venezuela y continuó por distintos países hasta llegar a territorio estadounidense.

Como tantos inmigrantes, tuvo que comenzar desde abajo. Encontró en el transporte de carga una oportunidad laboral y durante varios años trabajó como camionero, recorriendo carreteras y enfrentando largas jornadas que lo mantenían alejado de su familia.

Lejos de renegar de aquella experiencia, Osmany reconoce que fue una etapa decisiva para su crecimiento personal. El trabajo le permitió ahorrar dinero, conocer mejor el país y comprender que las oportunidades requieren esfuerzo y sacrificio.

Sin embargo, llegó un momento en que comenzó a plantearse un cambio. Padre de dos hijos, deseaba pasar más tiempo con su familia y encontrar una profesión que le permitiera desarrollar nuevas metas.

Fue entonces cuando descubrió el mercado inmobiliario.

Con los ahorros acumulados durante sus años como camionero, comenzó a invertir en bienes raíces. Junto a Marietta Díaz, quien actualmente es su socia de negocios, adquirió sus primeras dos propiedades. Aquella experiencia despertó una pasión que terminaría transformándose en su nueva carrera.

Actualmente, ambos integran Sisto Díaz Group, un equipo inmobiliario que trabaja principalmente en el sur de Florida y Jacksonville, orientando a compradores y vendedores de propiedades.

Para Osmany, esta profesión tiene un significado especial porque le permite acompañar a otras familias inmigrantes que, como él, llegaron a Estados Unidos buscando un futuro mejor.

Su satisfacción no proviene únicamente de cerrar una operación inmobiliaria, sino de participar en un momento trascendental para quienes consiguen las llaves de su primera vivienda.

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Doce años después de abandonar Pinar del Río, Osmany recuerda su recorrido con orgullo. Del volante de un camión pasó a desarrollar una carrera en el competitivo mercado inmobiliario de Florida, sin olvidar sus orígenes ni los sacrificios que hicieron posible su transformación.

Su historia refleja una realidad compartida por miles de inmigrantes: el éxito no consiste solamente en alcanzar las metas personales, sino también en ayudar a otros a hacer realidad sus sueños.