miércoles 18  de  marzo 2026
INSPIRACIÓN

De emprendedores a mentores: la estrategia detrás de Jair Ruiz e iBoost Social en el boom del ecommerce

Su trayectoria comenzó como una agencia enfocada en pequeñas marcas, pero evolucionó hacia un modelo centrado en resultados propios

Una de las charlas de iBoost Social.

Una de las charlas de iBoost Social.

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En iBoost Social se promueve el acceso al emprendimiento.&nbsp;

En iBoost Social se promueve el acceso al emprendimiento. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un mercado donde el ecommerce crece a doble dígito en América Latina, una nueva generación de perfiles está redefiniendo el acceso al emprendimiento digital. Jair Ruiz, fundador de iBoost Social, forma parte de ese grupo: operadores que pasaron de ejecutar campañas a construir sistemas replicables de negocio.

Su trayectoria comenzó como una agencia enfocada en pequeñas marcas, pero evolucionó hacia un modelo centrado en resultados propios. Hoy, Ruiz afirma operar tiendas que alcanzan cifras mensuales de seis dígitos y ha trasladado ese aprendizaje a una metodología educativa orientada a la acción.

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El diferencial, asegura su propuesta, está en la experiencia práctica. Junto a su equipo, ha desarrollado más de 200 tiendas para clientes y ha estructurado un programa formativo que busca llevar a emprendedores desde cero hasta sus primeras ventas consistentes.

Su curso principal, enfocado en ecommerce y dropshipping, promete guiar a los alumnos hacia ingresos mensuales relevantes en plazos acelerados.

charla - Cortesía
En iBoost Social se promueve el acceso al emprendimiento.

En iBoost Social se promueve el acceso al emprendimiento.

Con una comunidad en crecimiento y presencia en eventos del sector, iBoost Social comienza a mirar hacia Europa como su siguiente mercado.

En un ecosistema saturado de información, el reto ya no es aprender ecommerce, sino ejecutarlo con consistencia. Ahí es donde Ruiz busca posicionarse: no como teórico, sino como operador convertido en mentor.

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