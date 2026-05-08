Sanciones de EEUU aíslan y fracturan las alianzas internacionales del régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el 1 de mayo de 2026.

El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva contra el aparato económico del régimen cubano mediante la imposición de nuevas sanciones contra el conglomerado militar GAESA, su presidenta Ania Guillermina Lastres Morera y la empresa Moa Nickel S.A.

El alcance de estas decisiones trasciende las fronteras de la isla y afecta directamente a empresas extranjeras con presencia en Cuba. Como consecuencia inmediata de esta presión económica, corporaciones como Sherritt International iniciaron la suspensión de sus operaciones en territorio cubano para evitar represalias legales.

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Mientras tanto, desde La Habana, el régimen rechazó estas medidas, las calificó de injerencia y responsabilizó a Washington de intentar desestabilizar el orden interno de la nación.

Anunciadas formalmente bajo el marco de la Orden Ejecutiva 14404, las medidas buscan el bloqueo de activos y la restricción estricta de cualquier operación financiera vinculada a estas entidades bajo jurisdicción estadounidense.

La administración de Washington acusa a GAESA de ejercer un control desmedido sobre la economía de la isla y de desviar recursos estratégicos para el sostenimiento de las élites en el poder.

En la misma línea, el Departamento del Tesoro señala a Moa Nickel como una entidad clave en la explotación de recursos naturales en beneficio directo de la cúpula gobernante. La sanción no solo implica el congelamiento de bienes, sino que impone severas restricciones a cualquier institución financiera que mantenga vínculos con los sancionados, detalla el periodista Mario Pentón en su cuenta de X.

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Gaesa ya estaba sometida a sanciones de Estados Unidos. Pero las nuevas medidas se aplicaron en virtud de un decreto firmado la semana pasada por el presidente Donald Trump, que define partes de la economía cubana por las que los bancos extranjeros incurrirían en sanciones si realizan transacciones.

"A solo 90 millas (unos 145 kilómetros) del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha ofrecido al mejor postor como plataforma para operaciones de inteligencia, militares y terroristas extranjeras", declaró Rubio, un cubanoestadounidense y feroz crítico de La Habana.

"Pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas", advirtió.

"Elite corrupto"

Rubio afirmó que Gaesa "está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta".

Trump ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar el control de Cuba, que ha estado sometida a un embargo estadounidense casi de forma ininterrumpida desde la revolución comunista de Fidel Castro en 1959.

FUENTE: Con información de AFP