DeSantis firma ley en Florida para proteger a consumidores de subsidiar grandes centros de IA

MIAMI.– El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este jueves 7 de mayo en el condado de Polk la ley SB 484, una medida que busca impedir que los consumidores y pequeños negocios subsidien con sus facturas eléctricas el crecimiento de los grandes centros de datos tecnológicos, conocidos como «centros de datos a hiperescala».

Durante una conferencia de prensa en Lakeland, Florida central, DeSantis afirmó que la legislación establece “protecciones reales” para los contribuyentes, las comunidades locales y los recursos naturales del estado frente a la rápida expansión de estas instalaciones de alto consumo energético y de agua.

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“Usted no debería pagar ni un centavo más en electricidad por culpa de un hyperscale data center”, declaró el gobernador.

“No es correcto que algunas de las compañías más ricas de la historia del mundo hagan que los floridanos subsidien estos centros de datos”.

Protección a consumidores y tarifas eléctricas en Florida

Uno de los principales objetivos de la SB 484 es evitar que las empresas eléctricas trasladen a los clientes residenciales y pequeños negocios los costos asociados al enorme consumo energético de los grandes centros de datos.

La ley obliga a los usuarios eléctricos de gran escala —aquellos con demandas de 50 megavatios o más— a cubrir completamente los costos de transmisión, generación, mantenimiento e infraestructura relacionados con su operación.

Además, autoriza contratos con garantías financieras, cargos mínimos y penalidades para evitar que el riesgo económico recaiga sobre los consumidores comunes.

DeSantis recordó que anteriormente existieron propuestas para que hasta el 20% de los costos eléctricos de estos proyectos fueran absorbidos por los usuarios del sistema eléctrico.

“Pensé: ¿cómo eso beneficia a la gente? Eso no es bueno”, dijo el gobernador. “Trabajamos para detener esas propuestas y garantizar que las empresas paguen su propio camino”.

El mandatario sostuvo que Florida se convierte en uno de los primeros estados del país en establecer por ley que los grandes centros de datos no podrán aumentar las facturas eléctricas de los residentes.

Control local sobre los “data centers”

La nueva legislación también preserva la autoridad de los gobiernos locales sobre la planificación territorial, los permisos y las regulaciones de uso de suelo relacionadas con este tipo de desarrollos tecnológicos.

Según explicó DeSantis, la medida busca impedir que compañías privadas puedan imponer proyectos sin el consentimiento de las comunidades.

“Esta ley garantiza que los gobiernos locales mantengan el control sobre cómo se desarrollan sus comunidades frente a estos hyperscale data centers”, afirmó.

La norma permite además que ciudades y condados establezcan requisitos más estrictos o incluso rechacen proyectos si consideran que afectan la infraestructura, el entorno urbano o el medioambiente.

Protección del agua y recursos naturales

Otro de los puntos centrales de la SB 484 es la protección de los recursos hídricos de Florida, especialmente en un contexto de sequía y presión sobre el suministro de agua.

La legislación prohíbe que los distritos de manejo de agua y el Departamento de Protección Ambiental aprueben permisos cuando el consumo propuesto pueda afectar negativamente las reservas hídricas o contradiga los planes locales de desarrollo.

Asimismo, obliga a los grandes centros de datos a utilizar agua reciclada (“reclaimed water”) cuando sea técnica y económicamente viable. Los proyectos que consuman más de 100.000 galones diarios deberán presentar planes de conservación, programas de reciclaje y controles de fugas antes de recibir autorización.

DeSantis señaló que Florida enfrenta actualmente condiciones de sequía y numerosos incendios forestales, por lo que defendió la necesidad de priorizar el uso del agua para la población y los servicios esenciales.

“¿Cómo se puede decir que el agua debe ir a un centro de datos cuando necesitamos agua para nuestra propia gente y para las funciones básicas de la sociedad?”, cuestionó el gobernador.

Transparencia y seguridad nacional

La SB 484 también incorpora nuevas medidas de transparencia y seguridad relacionadas con el desarrollo de grandes centros tecnológicos.

Entre ellas, establece la divulgación pública de acuerdos de desarrollo de centros de datos una vez concluido el período de confidencialidad y crea definiciones legales más claras para evitar vacíos regulatorios.

Además, prohíbe que empresas eléctricas suministren energía a centros de datos que sean propiedad o estén controlados por gobiernos extranjeros considerados de preocupación para EEUU.

La ley también crea un proceso específico de permisos para grandes centros de datos y establece que las modificaciones sustanciales a estos proyectos deberán ser tratadas como nuevas solicitudes regulatorias.

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El crecimiento de la inteligencia artificial y de la infraestructura tecnológica ha incrementado la demanda de energía y agua en distintos estados del país debido a la construcción de grandes centros de procesamiento de datos.

DeSantis aseguró que Florida busca atraer innovación y desarrollo tecnológico, pero sin poner en riesgo a los contribuyentes ni a las comunidades locales.

“Estas son protecciones serias y reales para los consumidores”, afirmó el gobernador en la conferencia de la firma de la ley.

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