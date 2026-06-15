De refugiado político a paladín del régimen de La Habana y detractor de EEUU

MIAMI. De acuerdo con una investigación realizada para Martí Noticias, de la autoría del periodista Mario Pentón, una serie de pruebas recopiladas por el reportero confirmarían un caso de fraude migratorio cometido por el ciudadano cubano, identificado como Roberto García Cabrejas, alias, “El Invicto”. Éste podría ser un caso para estudiar de personas que han ingresado a Estados Unidos, y estaría bajo la lupa de migración si se comprueba que cometió fraude para recibir el beneficio de refugiado político o por transformar su conducta y poner en riesgo a exilados y políticos estadounidenses.

El 8 de junio el presidente Trump anunció el programa más grande para revisar la ciudadanía adquirida por naturalización a individuos que durante el proceso hubieran mentido para hacerse ciudadanos.

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Por lo pronto, el Departamento de Justicia presentó demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados y que están acusados de delitos graves que, de comprobarse, de inmediato se les retiraría la nacionalidad estadounidense. En ese grupo figura el nombre de la hija de un narcotraficante colombiano.

¿Transformación o engaño?

García Cabrejas en 2003 solicitó refugio político en la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, según describe el reportaje de Pentón. LA investigación de Martí Noticias asegura que a Cabrejas habría argumentado temer por su vida, ser víctima de persecución, amenazas, arrestos y vigilancia por parte de la Seguridad del Estado cubano; Martí Noticias conoció de estos hechos por fuentes verificadas.

Estas razones, que padecen muchos cubanos aún hoy en día, le valieron para que se le concediera el beneficio del refugio político y le dio luz verde para establecerse en EEUU en 2005.

De acuerdo con el reportaje de Penton, el refugiado, prácticamente desde su llegada a territorio estadounidense, comenzó por sus redes sociales a “defender públicamente al régimen cubano, afirmar que muchos refugiados no habían sido realmente perseguidos y asegurar que quienes vinieron por esa vía buscaban mejores horizontes económicos y no sufrían una verdadera persecución”.

La posición política de García Cabrejas a favor del régimen cubano lo ha llevado a justificar el derribo de las avionetas civiles de Los Hermanos al Rescate (1996), acción por la cual Raúl Castro fue acusado penalmente por EEUU y; asimismo en redes sociales García Cabrejas lanza ataques verbales en contra de figuras del exilio y políticos estadounidenses.

En uno de los videos colocados por García Cabrejas instó a “pegarle un balazo a Marco Rubio”, secretario de Estado, según sus palabras, como solución a los problemas de Cuba.

Pruebas en mano

Documentos en poder de Martí Noticias muestran cómo García Cabrejas solicitó a las autoridades estadounidenses una visa de salida de Cuba para él y su familia, en cuyas razones habría mentido.

Como prueba presenta el video en el cual se contradice públicamente y deja en claro que él junto con su familia salió de la isla no porque fueran perseguidos, sino para “ampliar horizontes económicos”

“El Invicto”, el sobrenombre por el que se hace llamar García Cabrejas, era el mismo que usaba Fidel Castro. Según Pentón, este señor se ha en una figura visible de marchas favorables al gobierno cubano en Estados Unidos y ha viajado repetidamente a la Isla, donde ha promovido hoteles y negocios sancionados por Washington y vinculados a GAESA, el conglomerado económico controlado por los militares cubanos.

Respaldos inconsistentes

Documentos exclusivos revisados por Martí Noticias muestran que la solicitud de refugio de García Cabrejas estuvo respaldada por tres fotografías, dos recortes de prensa y referencias personales. Entre ellas figuraban opositores y exiliados a quienes posteriormente atacó públicamente.

Martí Noticias obtuvo estos documentos de una fuente verificada cercana a García Cabrejas.

En su expediente migratorio se presentó como dirigente de varias organizaciones opositoras y de apoyo a presos políticos en Santiago de Cuba. Sin embargo, años después afirmó que en la Isla no existían presos políticos y calificó de fraudulenta parte de aquella actividad.

En uno de sus videos, publicados bajo el título “Tráfico de personas por parte de disidentes cubanos”, aseguró conocer mecanismos utilizados por algunos solicitantes para obtener refugio político mediante avales y expedientes preparados para entrevistas migratorias.

“¿Cómo se puede fabricar un preso político en Cuba?”, se pregunta García Cabrejas en la grabación. “Se le pueden hacer los avales. Se le puede consignar un expediente como si estuviera preso. La función de este líder opositor es transmitir a Amnistía Internacional lo que esta persona fue. Esta práctica es muy común en Cuba (...) una forma de emigrar que ha presentado el pueblo”.

“Los funcionarios norteamericanos no saben cuánto le pueden mentir estas personas [los solicitantes de refugio]”, añadió.

Testigo denunció fraude de García Cabrejas

Entre las referencias presentadas por García Cabrejas para respaldar su solicitud de refugio figuraba el periodista Rolando Cartaya, a quien años después acusó públicamente de censurar sus colaboraciones para Radio Martí.

“Es imposible que una persona cambie de un día a otro diametralmente su punto de vista. Él dejó de colaborar inmediatamente después de la Primavera Negra con Radio Martí y una vez que llegó a Estados Unidos comenzó su defensa de la dictadura cubana”, dijo Rolando Cartaya, experiodista de Martí Noticias con quien García Cabrejas mantenía comunicación mientras residía en Cuba.

Cartaya, quien actualmente dirige el programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asegura haber denunciado el caso ante las autoridades migratorias estadounidenses.

“El caso de García Cabrejas no es solo un recordatorio de las grietas del sistema de refugio político, sino una afrenta directa a las víctimas del castrismo”, afirmó Cartaya.

García Cabrejas acusó sin presentar pruebas a Cubanet y a Radio Martí de censura porque según dijo, no se le permitía hablar de los cinco espías de la Red Avispa presos en EEUU a los que él se refería como “héroes” y “luchadores antiterroristas”.

Cartaya rechaza cualquier acusación de censura y considera llamativo que García Cabrejas no fuera encarcelado durante la Primavera Negra de 2003, cuando decenas de periodistas independientes y opositores fueron condenados a largas penas de prisión.

Tanto Álvaro Alba, director interino de la Oficina de Transmisiones a Cuba, como Roberto Hechevarría, director de Cubanet, rechazaron las acusaciones de censura formuladas por García Cabrejas y defendieron la libertad editorial de ambos medios.

Otro de los testigos presentados por García Cabrejas fue Nelsy Ignacio Castro, coordinador en el exilio del Partido del Pueblo, organización en la que militaba.

Años después, García Cabrejas lo calificó de terrorista y extremista, miembro de la llamada “fauna extremista de Miami”. También lo acusó, sin presentar pruebas, de planear atentados contra actividades oficiales del régimen cubano e instalaciones estratégicas en el oriente del país como represas y termoeléctricas.

Más documentación

Martí Noticias también ha documentado una relación sostenida entre García Cabrejas y el canal de YouTube Guerrero Cubano, del que investigadores y organizaciones independientes señalan como una plataforma vinculada a la oficialidad cubana.

Publicaciones revisadas por esta redacción muestran a García Cabrejas respaldando contenidos difundidos por ese canal, validando algunas de sus narrativas e incluso solicitando encuentros en La Habana con las personas que operan el proyecto.

Pasaportes

En un video, recientemente, publicado García Cabrejas presenta un pasaporte estadounidense y un cubano, “sugiriendo falsamente que es ciudadano de EEUU mientras reta a más de 35,000 exiliados que habían recogido firmas pidiendo su deportación a Cuba”.

El abogado de inmigración Wilfredo Allen consideró que esto podría ser utilizado en su contra. “ El afirmar falsamente que eres ciudadano americano es un delito”, dijo Allen a Martí Noticias.

Allen también aseguró que, si bien es cierto que es difícil probar que el refugio de García Cabrejas fue obtenido de manera fraudulenta hace 21 años, “la conducta posterior puede ser un elemento que las autoridades tomen en cuenta al revisar un caso migratorio”.

La aparente contradicción entre el expediente de refugio presentado por García Cabrejas y sus posteriores declaraciones públicas ha llevado a excompañeros de la oposición, periodistas y activistas a solicitar una revisión de su caso por parte de las autoridades migratorias.

FUENTE: Con información de Mario Pentón de Martí Noticias