MIAMI.- Cuando Rafael J. Hernández recibió un diagnóstico de cáncer a los 23 años, estaba cursando una maestría que había esperado durante mucho tiempo, construyendo su futuro en Savannah, Georgia, y preparándose para su primer viaje de regreso a Venezuela después de once años. Sin embargo, sus planes cambiaron por completo al enfrentarse a un año de quimioterapia, una cirugía y una etapa de incertidumbre que transformaría profundamente su manera de ver la vida. Veinte años después, convierte aquella experiencia en un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones con el lanzamiento de su primer libro infantil ilustrado, Josuecito y el mejor club al que nadie quiere entrar .

Dirigido a niños que enfrentan situaciones que parecen superar sus propias fuerzas y a los adultos que los acompañan, el libro ofrece una mirada honesta y compasiva sobre el miedo, la vulnerabilidad y la resiliencia. A través de Josuecito, un niño pequeño, simpático y entrañable que debe afrontar un desafío abrumador, Hernández les recuerda a los lectores más jóvenes que ser valiente no significa no tener miedo. Por el contrario, la valentía comienza cuando nos permitimos sentir y reconocer nuestras emociones.

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“Eres más valiente y fuerte de lo que puedes imaginar” es el mensaje central del libro, una enseñanza que Hernández llegó a comprender a través de su propia experiencia con el cáncer. “Eres más valiente y fuerte de lo que puedes imaginar” es el mensaje central del libro, una enseñanza que Hernández llegó a comprender a través de su propia experiencia con el cáncer.

A los 23 años, Hernández fue diagnosticado con sarcoma de Ewing, un cáncer de hueso poco común que afecta principalmente a niños y adolescentes. Después de someterse a dieciséis ciclos de quimioterapia y a una cirugía para extirpar el hueso afectado, recibió la noticia de que sus estudios médicos ya no mostraban evidencia de la enfermedad. Aunque el tratamiento había terminado, el proceso emocional de asimilar todo lo vivido continuó durante años.

La terapia finalmente le permitió comprender y procesar aquella experiencia, transformando sus prioridades y fortaleciendo su empatía hacia otras personas que atraviesan situaciones similares. Desde 2010, Hernández ha dedicado parte de su tiempo a orientar y acompañar a personas que enfrentan diagnósticos similares, ofreciéndoles apoyo desde su propia experiencia.

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Ese camino también le permitió conocer una comunidad que describe como el mejor club al que, en realidad, nadie quisiera entrar: un grupo de personas unidas por circunstancias que nunca habrían elegido, pero conectadas por una comprensión mutua que no necesita explicaciones.

“Esto es lo que más quiero que un niño sepa y lo que a mí más tiempo me tomó aprender: tus sentimientos son válidos. Todos ellos. El miedo, la rabia, la tristeza y hasta ese deseo de ser valiente en un día en el que no te sientes así. Ninguna de esas emociones te hace débil”, comparte Hernández. “Permitirte sentir lo que sientes es donde comienza la valentía”.

Lejos de ofrecer respuestas fáciles o palabras de consuelo superficiales, Josuecito y el mejor club al que nadie quiere entrar reconoce las emociones difíciles que acompañan los desafíos inesperados de la vida, sin perder de vista el poder de la esperanza. La historia invita a los niños a confiar en sus sentimientos, reconocer su fortaleza interior y comprender que no tienen que enfrentar los momentos difíciles fingiendo que nada les da miedo.

El libro también representa una colaboración creativa profundamente personal. Hernández, quien trabaja profesionalmente como diseñador de productos, nunca imaginó convertirse en escritor. El apoyo y los ánimos de su prometida, la personalidad de televisión y radio Monse Medina, lo ayudaron a superar sus dudas y llevar adelante el proyecto. Las ilustraciones estuvieron a cargo de su prima, la artista venezolana Josymar Arteaga, reuniendo a ambos en una colaboración creativa después de que la vida los llevará desde su natal Maracaibo a diferentes países.

El protagonista, Josuecito, toma su nombre del segundo nombre de Hernández, Josué. Al crear un personaje pequeño, divertido y fácil de querer, el autor buscaba que los lectores pudieran identificarse con un niño que hace todo lo posible por salir adelante, mientras se pregunta en silencio si realmente tiene la fuerza suficiente para lograrlo.

Para Hernández, el libro es, en definitiva, mucho más que una historia sobre el cáncer. Es una herramienta para ayudar a los niños a enfrentar esos momentos en los que la vida parece demasiado grande para ellos, y para recordarles a padres, cuidadores y adultos de confianza que acompañar a un niño significa dar espacio a todas sus emociones, no simplemente pedirle que sea fuerte.

Actualmente, Hernández vive en Miami Beach junto a Monse y sus dos perros goldendoodle, Archie y Coco. Cada año celebra su cumpleaños con un renovado agradecimiento por el regalo de estar vivo, una perspectiva que espera compartir con lectores de todas las edades a través de su primer libro.

Josuecito y el mejor club al que nadie quiere entrar está disponible en https://josuecitolibro.com y en Amazon a través de https://www.amazon.com/author/rafaeljhernandez .

Una parte de las ganancias netas del libro será destinada a St. Jude Children's Research Hospital.

Sobre Rafael J. Hernández

Rafael J. Hernández es un diseñador de productos, escritor y mentor de origen venezolano radicado en Miami Beach, Florida. A los 23 años fue diagnosticado con sarcoma de Ewing y se sometió a dieciséis ciclos de quimioterapia y una cirugía, hasta que sus estudios médicos dejaron de mostrar evidencia de la enfermedad. Desde 2010, ha acompañado y orientado a personas que enfrentan diagnósticos similares. Josuecito y el mejor club al que nadie quiere entrar es su primer libro, inspirado en su experiencia personal y en su deseo de ayudar a los niños y a los adultos que los aman a afrontar los momentos más difíciles de la vida con valentía, empatía y esperanza.

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