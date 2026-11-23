MIAMI. — La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, anunció reuniones con legisladores y representantes del Gobierno de Florida en Tallahassee, mientras su administración evalúa las implicaciones legales de una eventual cancelación del acuerdo de cooperación migratoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha sido objeto de una creciente controversia en la ciudad.

La edil confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el equipo legal del Ayuntamiento revisa cuidadosamente la respuesta de la Oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier, acerca de las consecuencias jurídicas de rescindir el convenio 287(g), cuya formalización fue autorizada por unanimidad por el Concejo Municipal en abril de 2025.

Fraga dejó abierta la posibilidad de mantener el debate, pero insistió en la necesidad de impulsar iniciativas que representen soluciones efectivas para la comunidad. "Considero que lo más importante es abogar por cambios que realmente produzcan resultados en un asunto tan sensible para nuestra comunidad", expresó.

En esa dirección, la alcaldesa adelantó que buscará interlocución directa con autoridades estatales, sin precisar todavía los funcionarios que participarán en los encuentros. "En las próximas semanas estaré en Tallahassee reuniéndome con legisladores y representantes del gobierno estatal para abordar este y otros temas importantes", dijo a DLA.

Advertencia jurídica y discusión pendiente

El pronunciamiento de Fraga llega después de que el fiscal general adjunto Greg Slemp respondiera, mediante una comunicación fechada el 18 de noviembre, las consultas formuladas por la mandataria sobre la participación municipal en el programa 287(g).

En su interpretación, la Fiscalía considera que rescindir un convenio vigente sin justificación suficiente probablemente evidenciaría una política santuario y el incumplimiento de las obligaciones legales de cooperación con las autoridades migratorias federales.

La postura ha encontrado objeciones entre especialistas jurídicos que distinguen la obligación de colaborar con ICE de la participación voluntaria de las policías municipales en mecanismos que delegan facultades migratorias.

Entretanto, el Concejo de Doral mantiene pendiente una decisión sobre la continuidad del acuerdo. Durante la sesión del 18 de noviembre, los concejales aplazaron el debate para diciembre hasta conocer el criterio solicitado a Tallahassee.

Policía municipal y confianza ciudadana

Asimismo, Fraga dedicó buena parte de sus declaraciones a esclarecer el alcance del convenio y transmitir tranquilidad a una comunidad donde las operaciones migratorias han despertado preocupación. "Mi prioridad seguirá siendo proteger a nuestros residentes, siempre dentro del marco de la ley", aseguró.

La alcaldesa recalcó que el Departamento de Policía de Doral no ha ejercido las facultades migratorias contempladas en el programa federal.

"Quiero reiterar que nuestra Policía de Doral no ha participado en operativos de inmigración ni ha tenido oficiales capacitados bajo este acuerdo. Nuestras políticas y prácticas de policía no han cambiado", precisó.

A su vez, defendió la importancia de preservar la confianza entre los residentes y los agentes municipales, especialmente cuando necesitan asistencia policial.

Sobre las expectativas de quienes reclaman romper el vínculo con ICE, la funcionaria llamó a distinguir las competencias municipales de las atribuciones del Gobierno federal.

"La realidad es que cancelar este acuerdo no cambiaría las políticas migratorias federales ni detendría los operativos de las autoridades federales", puntualizó.

Por su parte, el vicealcalde Rafael Pineyro había expresado previamente a DIARIO LAS AMÉRICAS su disposición a revisar, modificar, suspender o rescindir el convenio, siempre que exista fundamento jurídico para adoptar cualquiera de esas medidas.

Fraga también cuestionó la desinformación que, según indicó, circula en las redes sociales y puede generar temores entre los residentes. "Debemos enfocarnos en soluciones reales, no en crear falsas expectativas", concluyó.