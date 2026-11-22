Mia Dio alza la “L” de libertad durante la presentación de “La Dama de la Libertad” en la gala de trajes típicos de Miss Universo 2026.

MIAMI.- Hubo alas, flores, criaturas fantásticas y paisajes convertidos en vestidos. La gala de trajes nacionales de Miss Universo llenó de color el Coliseo de Puerto Rico la noche del sábado 21 de noviembre. Al llegar el turno de Cuba, su representante Mia Dio apareció vestida de blanco. Sobre su traje llevaba 75 rostros; en la mano, un gesto sencillo: los dedos índice y pulgar formando una “L” de libertad.

El público respondió con una de las ovaciones más intensas de la velada. Mia se mostró emocionada mientras avanzaba con una falda tan amplia que le exigía cuidar cada paso. Aquella pieza, llamada “La Dama de la Libertad”, salió a la pasarela con un propósito: que los presos de la Primavera Negra y las mujeres que exigieron su liberación fueran vistos por una audiencia internacional.

Las 116 participantes ofrecieron un recorrido por los símbolos con los que cada una presentó a su país. Jennifer Barreto llevó el moriviví de Puerto Rico en una creación de ramas móviles y flores. Bolivia recreó el reflejo del cielo sobre el Salar de Uyuni; Japón recurrió a la fuerza visual del teatro kabuki. Entre tanta fantasía y celebración, Cuba eligió mostrar sus heridas.

Una historia cosida al vestido

El atuendo de Mia remitía a las Damas de Blanco, las esposas, madres y familiares que comenzaron a marchar en La Habana después de que el régimen cubano encarcelara a 75 opositores, periodistas independientes y activistas en 2003. Llevaban gladiolos y fotografías de sus seres queridos. La protesta nació de una ausencia que se repetía en muchos hogares: alguien faltaba a la mesa y ellas se negaban a dejar de buscarlo.

El diseñador panameño Róyer Pérez trasladó ese relato al vestuario. Incorporó 75 retratos de los prisioneros de la Primavera Negra y otras tantas lágrimas de cristal por el dolor de sus familias. Los gladiolos blancos recordaban las caminatas que se hicieron recurrentes cada domingo y fueron tan temidas por la dictadura ; una representación de la iglesia de Santa Rita de Casia, el lugar donde aquellas mujeres asistían a misa antes de salir a la calle, se alzaba a espaldas de la concursante. Un rosario recordaba las oraciones que sostuvieron aquella espera.

La pieza incluía las iniciales de Laura Pollán, una de las fundadoras del movimiento, fallecida en 2011, y cuatro tocororos, el ave nacional de Cuba, como expresión del deseo de libertad. La inscripción “Todos Marchamos” extendía la invitación a quienes, dentro o fuera de la isla, respaldan esa causa. El modista venezolano Guillermo Leal, conocido como Memo, asumió la dirección creativa y el estilismo de una propuesta cuyo significado iba mucho más allá de su belleza.

Las Damas de Blanco recibieron en 2005 el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, también evocado en el traje. Dos décadas después de aquellas primeras marchas, los símbolos de su protesta alcanzaron el escenario de Miss Universo. La “L” que Mia levantó durante el desfile hizo visible, de otro modo, la exigencia de libertad que recorría el diseño y que ansiamos los cubanos en cualquier latitud.

Mujeres vestidas de blanco y con gladiolos acompañan a la representante cubana durante la producción fotográfica del traje nacional. MICHEL MELIÁN

La promesa de Mia

Para Mia, nacida en Miami, la relación con Cuba llegó primero a través de su familia. En una entrevista anterior con DIARIO LAS AMÉRICAS habló de lo que aprendió de sus abuelos y de su decisión de representar tanto la alegría de los cubanos como las circunstancias que los han separado. Dejó clara la responsabilidad que asumía: “No estoy aquí para ocultar la historia. Cuba merece ser reconocida por todo lo bonito y también por todo lo que la atraviesa”.

La noche del sábado, ese compromiso tomó forma de vestido, de memoria y de una mano alzada frente al público asistente y a las miles de personas que la seguían a través de una pantalla. Los aplausos de San Juan llegaron hasta Miami, La Habana y cualquier rincón donde haya un cubano digno que sienta el dolor del destierro impuesto por un gobierno que usurpó el poder en la isla. Allí, esta joven decidió utilizar su voz para hablar de Cuba, como lo ha hecho desde que asumió el compromiso de representar el sentir de una nación.

La corona de Miss Universo se entregará el martes 24 de noviembre y Mia buscará el título que ostenta Fátima Bosch. Antes de conocer el resultado, los 75 rostros que la acompañaron por la pasarela ya tuvieron su momento ante el mundo. El régimen cubano los encarceló por pensar distinto; ella hizo que sus historias recorrieran un escenario internacional. Su gesto dejó una aspiración que va más allá de la corona: que ninguna familia cubana tenga que marchar con una fotografía para reclamar la libertad de quien ama.