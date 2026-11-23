Los presos políticos y hermanos Otoniel y Rolando Guevara, y su primo Juan Bautista, en Venezuela

CARACAS.- Los presos políticos Rolando, Otoniel y Juan Guevara cumplieron este lunes 22 años en la cárcel por condena en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson en 2004 en Venezuela, sin derecho a los beneficios procesales a pesar de que les corresponde por ley, afirmó la abogada Jacqueline Sandoval.

“En estos 22 años, no ha pasado un solo día sin que se señale una vulneración a sus garantías fundamentales”, dijo la abogada y esposa de Rolando Guevara en un mensaje por sus redes.

VENEZUELA Presos políticos militares con signos de deterioro por la huelga de hambre; afirman que la mantendrán

Los Guevara, dos de ellos expolicías de alta jerarquía de cuerpos policiales de investigación, fueron vinculados con el crimen de Anderson, muerto por explosivos colocados en su camioneta, y sometidos a un proceso penal lleno de irregularidades y abusos policiales durante los regímenes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

En este 2026, la administración de Delcy Rodríguez les rechazó la solicitud de amnistía y el tribunal ha negado las medidas de libertad condicional previstas en la ley.

“El Estado venezolano mantiene una deuda histórica con cada preso político, pero de forma especial con estos tres hombres, quienes llevan más de dos décadas exigiendo justicia por delitos que aseguran no haber cometido, enfrentándose a un sistema que les ha cerrado las puertas”, aseveró Sandoval, directora de la ONG Fundepro .

La libertad de los 321 presos civiles y militares por motivos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, se mantiene como una exigencia de familiares y defensores de derechos humanos.

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Libertad de los presos políticos

Y es también tema de desacuerdos entre las delegaciones del chavismo y la oposición durante sus cuatro ciclos de conversaciones impulsados por el gobierno de Donald Trump.

El representante la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Jorge Millán, aseguró este domingo que insisten junto a Estados Unidos, en la liberación de todos los presos políticos en el país.

"Hemos trabajado con los Estados Unidos, que es el garante de este proceso, para que dejen de existir los presos políticos", señaló Millán en una entrevista televisiva.

Añadió que la delegación opositora presentó en la mesa, durante el tercer ciclo de diálogo realizado en octubre, unas propuestas en busca de resolver la situación apremiante para los presos y sus familias.

"Vamos a seguir insistiendo en que Venezuela debe dejar de tener estas categorías, y que para llevar a las elecciones estas situaciones deben erradicarse por completo", aseguró.

Militares encarcelados en huelga de hambre

La situación de 36 presos políticos militares que mantienen huelga de hambre en la cárcel castrense de Ramo Verde en protesta por el retardo procesal llegó a extremos este sábado.

Familiares y activistas de derechos humanos denunciaron que las autoridades les impidieron recibir visitas lo cual se suma a los tratos inhumanos que han denunciado, pero no han tenido respuesta oficial.

la líder opositora María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, dio a conocer una carta firmada por más de 150 militares que denuncian una "situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica", debido a "la inobservancia y violación sistemática" de sus "garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso".

Los presos militares continuaban este lunes las protestas en Ramo Verde.

VIDEO: nuevo reclamo por la libertad de los presos políticos en huelga de hambre en Ramo Verde https://t.co/iVNVjdj9NX — Williams Dávila (@williamsdavila) November 23, 2026

FUENTE: Con información de Jacqueline Sandoval, red Instagram; EFE