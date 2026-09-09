Del diseño gráfico a la inteligencia artificial: ordenar antes de automatizar

MIAMI .- Para Marwan Sankari Elías , la incorporación de inteligencia artificial (IA) en una empresa no debería partir de la búsqueda de la herramienta tecnológica más avanzada, sino de una pregunta más elemental: ¿están realmente organizados sus procesos?

Esa premisa guía el trabajo del diseñador gráfico venezolano, quien ha trasladado principios como la jerarquización de la información, el orden y el control de versiones desde el ámbito visual hasta la consultoría en automatización empresarial.

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“Trabajo el cruce entre diseño gráfico e inteligencia artificial aplicada a pequeñas empresas, con un enfoque de supervisión humana obligatoria”, indicó.

Sankari Elías es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, donde obtuvo su título en noviembre de 2008. Actualmente reside en Kissimmee, Florida, y trabaja como consultor externo independiente para pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

Su labor se concentra en organizar operaciones comerciales y administrativas antes de automatizarlas, mediante la implementación de sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM), flujos de trabajo automatizados y asistentes de inteligencia artificial sujetos a supervisión humana.

Del lenguaje visual a los procesos empresariales

El tránsito del diseño editorial y la identidad corporativa hacia la automatización empresarial podría parecer un cambio radical. Sankari Elías, sin embargo, identifica un principio común entre ambos campos: organizar la información para que pueda ser comprendida y utilizada de manera eficiente.

“Durante años trabajé en jerarquía visual, sistemas de identidad y control de versiones. Cuando empecé a automatizar procesos me di cuenta de que era el mismo problema: información dispersa que hay que ordenar para que la gente la encuentre y la use. Solo cambió la escala", reveló. “Durante años trabajé en jerarquía visual, sistemas de identidad y control de versiones. Cuando empecé a automatizar procesos me di cuenta de que era el mismo problema: información dispersa que hay que ordenar para que la gente la encuentre y la use. Solo cambió la escala", reveló.

A partir de esa experiencia, sostiene que uno de los principales errores de las empresas consiste en incorporar tecnología antes de identificar las deficiencias de sus propios procedimientos: “La mayoría de las empresas quiere automatizar sin haber ordenado primero. Y si automatizas el desorden, obtienes desorden más rápido".

Primero el proceso, después la tecnología

Para abordar ese problema, el consultor desarrolló una secuencia de seis etapas que denomina Método MARWAN.

El proceso comienza con el mapeo de la operación para documentar cómo funciona realmente una empresa y no simplemente cómo debería funcionar. Después, analiza tareas repetitivas, duplicidades y puntos en los que se pierde información.

La tercera etapa corresponde al rediseño del proceso, con la definición de nuevas reglas y puntos de control. Solo entonces comienza la incorporación de tecnología mediante CRM, automatizaciones y asistentes conectados a fuentes autorizadas.

Las últimas dos fases están destinadas a la adopción, que incluye la capacitación del equipo y la comprobación del uso efectivo de las nuevas herramientas, y a la normalización, mediante la documentación de procedimientos y el establecimiento de ciclos de medición.

El principio que articula las seis etapas es que la tecnología debe responder a las necesidades del proceso y no a la inversa.

“La ventaja no está en tener la herramienta más nueva, sino en entender el proceso antes de tocarlo", planteó.

La decisión final sigue siendo humana

En momentos en que la inteligencia artificial asume un papel cada vez mayor en operaciones empresariales, Sankari Elías defiende la necesidad de establecer límites precisos entre las funciones que pueden automatizarse y aquellas que deben permanecer bajo responsabilidad humana.

“En todos mis sistemas hay revisión humana antes de cualquier decisión que afecte a un cliente, un precio o un contrato. La IA clasifica, redacta borradores, recuerda y organiza. La persona decide. Eso está por escrito en mis contratos".

Según explica, sus acuerdos de consultoría incorporan cláusulas relacionadas con permisos mínimos, fuentes autorizadas, trazabilidad y aprobación humana obligatoria cuando una acción pueda tener consecuencias legales, financieras o reputacionales.

“Lo que se puede delegar es lo repetitivo: registrar, recordar, clasificar, buscar. Lo que no se delega es el criterio profesional". “Lo que se puede delegar es lo repetitivo: registrar, recordar, clasificar, buscar. Lo que no se delega es el criterio profesional".

Desde esa perspectiva, la automatización no necesariamente implica sustituir a los trabajadores, sino reducir el tiempo dedicado a determinadas labores mecánicas.

Como afirmó: "Lo que la automatización reemplaza es el tiempo que la gente pasaba copiando datos de un lado a otro. Ese tiempo vuelve a las tareas donde hace falta una persona".

"La IA propone, la persona decide", zanjó.

Automatización aplicada a pequeñas empresas

El consultor ha implementado este enfoque en negocios de distintos sectores y países. Desde mayo de 2024 trabaja de manera remota con Jean Electronic, C.A., un taller de electrónica ubicado en Maturín, Venezuela, dedicado a reparaciones, diagnósticos técnicos, venta de repuestos y servicios de posventa.

La consultoría permitió organizar el recorrido de cada servicio en diferentes etapas: ingreso, evaluación inicial, presupuesto, autorización del cliente, reparación, prueba, entrega y seguimiento. También fueron incorporados avisos internos, recordatorios y mecanismos para recuperar contactos que no habían respondido.

Las decisiones relacionadas con diagnósticos, presupuestos, garantías y seguridad eléctrica continúan bajo responsabilidad del personal técnico.

En Florida, Sankari Elías trabaja desde mayo de 2023 como consultor externo de Pilysparty LLC, empresa de Orlando dedicada a la organización y producción de fiestas y celebraciones.

Desde 2025, la compañía utiliza un CRM para centralizar prospectos, solicitudes de cotización, fechas de eventos, comunicaciones y estados de contratación, además de asistentes especializados para distintas áreas.

De acuerdo con los registros internos de la empresa, los ingresos aumentaron aproximadamente un 30% respecto al período anual anterior, aunque la propia compañía reconoce que ese crecimiento puede responder a diversos factores y no exclusivamente a la automatización.

Otro de sus proyectos corresponde a JT Vergatario’s Flooring LLC, empresa de instalación residencial y comercial de pisos con sede en Phoenix, Arizona, con la que trabaja desde enero de 2023.

En este caso se implementó un CRM para administrar clientes potenciales, cotizaciones, clientes y proyectos, junto con asistentes para ventas, atención al cliente, mercadeo, operaciones y administración. También fueron automatizados determinados procesos relacionados con consultas, cotizaciones, tareas, recordatorios y seguimientos.

El consultor no interviene en trabajos de instalación ni en funciones reservadas a contratistas con licencia.

Formación para una transformación responsable

Además de su actividad como consultor, Sankari Elías ha participado en actividades de formación relacionadas con la incorporación de inteligencia artificial y automatización en entornos profesionales.

Entre abril de 2023 y junio de 2026 intervino como conferencista invitado en ocho actividades virtuales organizadas por la Federación de Colegios de Venezuela y entidades asociadas, que sumaron 42 horas académicas.

Entre los temas abordados figuran inteligencia artificial aplicada a la planificación de contenidos visuales, automatización responsable de procesos de comunicación, dirección creativa apoyada en IA, gestión de activos visuales, liderazgo y transformación organizacional.

Su experiencia entre el diseño y la tecnología ha terminado por consolidar una misma filosofía de trabajo: antes de incorporar nuevas herramientas, es necesario entender qué información existe, cómo circula y quién debe tomar las decisiones.

"Vengo del diseño gráfico. Ordenar información visual y ordenar la operación de una empresa terminan siendo el mismo problema", subrayó.

Y la idea que resume su aproximación a la automatización empresarial permanece deliberadamente sencilla:

“Si automatizas el desorden, obtienes desorden más rápido", acotó.

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