Empresarios Iberoamericanos respaldan al nuevo Gobierno de Colombia y alinean una agenda de inversiones

Los asistentes en la Universidad Santiago de Cali observan en una pantalla gigante al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronunciar un discurso desde el Batallón Pichincha de Cali durante su ceremonia de investidura, el 7 de agosto de 2026.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) acompañó de manera destacada los actos de toma de posesión del mandatario colombiano Abelardo de la Espriella, celebrados en la ciudad de Cali.

La entidad se convirtió en la única organización empresarial iberoamericana presente en la ceremonia, reafirmando su papel clave de conexión entre los líderes del sector privado y las instituciones públicas de la región.

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Según reportaron voceros del organismo y datos de su comunicación oficial, la presidenta de la asociación, Núria Vilanova, sostuvo conversaciones estratégicas con el recién posesionado Ejecutivo para alinear esfuerzos de inversión en el país. La información subrayó que el nuevo Gobierno transmitió su disposición para trabajar de la mano con la iniciativa privada, buscando garantizar la seguridad jurídica y fomentar la generación de empleo formal.

Las prioridades y encuentros impulsados por la delegación empresarial durante la jornada institucional abarcaron los siguientes puntos clave:

Misión de inversión futura : CEAPI comenzó la planificación de una próxima visita con empresarios iberoamericanos para evaluar oportunidades de negocios.

Reuniones con el Gabinete : la dirigencia mantuvo diálogo directo con los ministros de Interior, Rodrigo Lara Restrepo; de Comercio, Mauricio Gómez Amín; y de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.

Acercamiento con áreas clave : la interlocución sumó al vicepresidente José Manuel Restrepo, así como a las titulares de las carteras de Salud y Trabajo.

Red de contactos regionales: la agenda incluyó reuniones de alto nivel con jefes de Estado de la región como Javier Milei, José Antonio Kast y Nasry Asfura.

Durante la jornada, el presidente De la Espriella situó la confianza económica y la estabilidad institucional como ejes centrales para el desarrollo de la nación. En este marco, la cúpula empresarial valoró el discurso oficial enfocado en defender la iniciativa privada y generar garantías claras para la atracción de capital extranjero.

Por su parte, Vilanova enfatizó que los momentos de transformación política representan una gran oportunidad para demostrar los beneficios de la colaboración público-privada. La representante resaltó el potencial de Colombia e insistió en que el empresariado iberoamericano mantiene la preparación y el interés para acompañar al país en sus metas de crecimiento.

La estrecha relación de la organización con la nación suramericana cuenta con el respaldo de más de 25 socios locales de gran relevancia y el precedente del VII Congreso Iberoamericano organizado en Cartagena. Con estos acercamientos, la alianza gremial ratificó su objetivo de generar espacios de confianza y respaldar la dinámica económica del mercado colombiano en su nuevo período político.

FUENTE: Con información de CEAPI