2025: un año de transición, dominio y señales de cambio

Shohei Ohtani (#17), Yoshinobu Yamamoto (#18) y Roki Sasaki (#11), de los Dodgers de Los Ángeles, celebran en el vestuario tras derrotar a los Azulejos de Toronto 5-4 en el séptimo juego y ganar la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario.

El 2025 quedó marcado como un año de transición en el deporte internacional, no por la ausencia de grandes campeones, sino por la forma en que se consolidaron algunos proyectos mientras otras figuras comenzaron a mostrar señales claras de desgaste. Fue un año donde ganar no siempre significó dominar y perder, en muchos casos, reveló más de lo que mostró el marcador.

En la Fórmula 1 , la temporada rompió una inercia que parecía eterna. Lando Norris se consagró campeón mundial, confirmando el cambio de guardia definitivo en la categoría. No fue un título aplastante, sino uno trabajado desde la regularidad, la madurez y la gestión de la presión en un calendario cada vez más exigente. McLaren volvió a la cima apostando a la evolución constante y a un piloto que entendió que el campeonato no se gana solo los domingos, sino a lo largo del año.

El béisbol ofreció una narrativa distinta, más cercana a la palabra dinastía. Los Dodgers de Los Ángeles lograron el bicampeonato de la Serie Mundial, algo cada vez más inusual en una MLB diseñada para la paridad. Con una estructura sólida, profundidad de roster y capacidad de responder en los momentos límite, Los Ángeles volvió a imponerse cuando el margen de error era mínimo. No fue un título cómodo, pero sí una confirmación: el proyecto Dodgers está construido para sostener el éxito, no para celebrarlo de forma aislada.

El fútbol internacional también dejó hitos relevantes. En Europa, la temporada confirmó la consolidación de nuevos liderazgos y el desgaste de otros proyectos históricos. Torneos continentales definidos por detalles, finales cerradas y una sensación cada vez más clara de que el peso del nombre ya no garantiza resultados. El calendario saturado, las lesiones y la exigencia física empezaron a pasar factura incluso a los clubes más poderosos, mientras nuevas figuras asumieron protagonismo sin pedir permiso.

En el boxeo, el año dejó una de las imágenes más simbólicas. Canelo Álvarez perdió en un combate que sacudió al deporte no solo por el resultado, sino por lo que representa. Ya no se trató de una derrota explicable por contexto o estrategia, sino de una señal de desgaste frente a rivales más jóvenes, más dinámicos y sin el respeto reverencial de otras épocas. Canelo sigue siendo un nombre central del negocio, pero el 2025 dejó claro que su dominio absoluto pertenece al pasado.

Así, entre títulos que consolidan proyectos, campeones que marcan una nueva etapa y leyendas que empiezan a ceder terreno, 2025 fue un año que no cerró ciclos de forma abrupta, pero sí los dejó claramente delineados. El deporte volvió a cumplir su regla más implacable: nadie se queda en la cima para siempre, y el relevo siempre llega.