A sus 44 años, Serena Williams regresa al tenis profesional

La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.

LONDRES.- En pleno Roland Garros se confirmó lo que era un secreto a voces: Serena Williams , de 44 años, regresará al tenis profesional, en el torneo de dobles de Queen’s entre el 8 y el 14 de junio, anunció la organización este lunes.

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales, no ha jugado desde su derrota en tercera ronda en el US Open de 2022.

"Las buenas noticias viajan rápido"

"Las buenas noticias viajan rápido", publicó en redes sociales la leyenda, junto con un video suyo en la pista con un vestido de tenis totalmente blanco de Nike y con su teléfono vibrando sin parar de fondo.

Su inminente regreso era evidente desde que en diciembre se reveló que había vuelto a inscribirse en el programa antidopaje, un requisito previo para poder jugar de nuevo en el circuito.

En aquel momento negó que estuviera planeando regresar al tenis competitivo al publicar en redes sociales: "No voy a volver. Este incendio forestal es una locura".

Pero a la estadounidense le han concedido una invitación para el cuadro de dobles femeninos en Queen’s, en Londres, según los medios junto a la joven canadiense Victoria Mboko.

"El Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Williams, que ganó Wimbledon siete veces.

"La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte", añadió.

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"Serena Williams es una de las mayores atletas que el mundo ha visto jamás y estamos encantados de que vaya a regresar al tenis", dijo la directora del torneo WTA, Laura Robson.

"El tenis femenino hizo un regreso histórico al Queen’s Club el año pasado y ahora tenemos a un ícono del deporte volviendo a pisar la pista", añadió.

Williams dijo en 2022 que no quería usar la palabra "retirada", sino que explicó que estaba "evolucionando" al alejarse del tenis.

Los 23 títulos de Grand Slam en individuales de la estadounidense son la mayor cifra lograda por una mujer en la era Open y la sitúan segunda en la lista histórica femenina, por detrás de Margaret Court, que sumó 24.

Tres décadas después

La otra leyenda con 24 grandes, Novak Djokovic, predijo el regreso de Williams en marzo y otras estrellas han hablado del tema en el actual Roland Garros.

Una de sus herederas, Coco Gauff, campeona defensora que perdió en la tercera ronda el sábado, dijo que le encantaría enfrentarse por primera vez a Williams.

Serena estuvo 319 semanas en lo más alto del ránking mundial y ganó 73 títulos individuales en el circuito de la WTA.

También ganó 14 títulos de dobles en torneos de Grand Slam junto a su hermana mayor, Venus Williams, quien puso fin el año pasado a una pausa de 16 meses fuera del tenis profesional.

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Venus dijo que la "única cosa" que habría hecho que su regreso a la pista fuera mejor habría sido que Serena también hubiera vuelto.

Su deseo se ha cumplido este lunes y las célebres hermanas Williams, hoy cuarentonas, coincidirán en el circuito a tres décadas de su irrupción como adolescentes.

FUENTE: AFP