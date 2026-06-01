lunes 1  de  junio 2026
TENIS

A sus 44 años, Serena Williams regresa al tenis profesional

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales y una leyenda del deporte, no ha jugado desde su derrota en tercera ronda en el US Open de 2022

La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.

La estadounidense Serena Williams devuelve la pelota en un juego contra Harmony Tan, el 28 de junio de 2022.

GLYN KIRK / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- En pleno Roland Garros se confirmó lo que era un secreto a voces: Serena Williams, de 44 años, regresará al tenis profesional, en el torneo de dobles de Queen’s entre el 8 y el 14 de junio, anunció la organización este lunes.

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam en individuales, no ha jugado desde su derrota en tercera ronda en el US Open de 2022.

Lee además
La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.
TENIS

Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros
El serbio Novak Djokovic reacciona durante su partido de semifinales individuales masculinas contra el italiano Jannik Sinner en el día 13 del torneo de tenis Abierto de Francia en la cancha Philippe-Chatrier, en el Complejo Roland Garros en París, el 6 de junio de 2025.
TENIS

Djokovic es eliminado del Roland Garros en tercera ronda por joven brasileño

"Las buenas noticias viajan rápido"

"Las buenas noticias viajan rápido", publicó en redes sociales la leyenda, junto con un video suyo en la pista con un vestido de tenis totalmente blanco de Nike y con su teléfono vibrando sin parar de fondo.

Su inminente regreso era evidente desde que en diciembre se reveló que había vuelto a inscribirse en el programa antidopaje, un requisito previo para poder jugar de nuevo en el circuito.

En aquel momento negó que estuviera planeando regresar al tenis competitivo al publicar en redes sociales: "No voy a volver. Este incendio forestal es una locura".

Pero a la estadounidense le han concedido una invitación para el cuadro de dobles femeninos en Queen’s, en Londres, según los medios junto a la joven canadiense Victoria Mboko.

"El Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", dijo Williams, que ganó Wimbledon siete veces.

"La hierba me ha dado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte", añadió.

"Serena Williams es una de las mayores atletas que el mundo ha visto jamás y estamos encantados de que vaya a regresar al tenis", dijo la directora del torneo WTA, Laura Robson.

"El tenis femenino hizo un regreso histórico al Queen’s Club el año pasado y ahora tenemos a un ícono del deporte volviendo a pisar la pista", añadió.

Williams dijo en 2022 que no quería usar la palabra "retirada", sino que explicó que estaba "evolucionando" al alejarse del tenis.

Los 23 títulos de Grand Slam en individuales de la estadounidense son la mayor cifra lograda por una mujer en la era Open y la sitúan segunda en la lista histórica femenina, por detrás de Margaret Court, que sumó 24.

Tres décadas después

La otra leyenda con 24 grandes, Novak Djokovic, predijo el regreso de Williams en marzo y otras estrellas han hablado del tema en el actual Roland Garros.

Una de sus herederas, Coco Gauff, campeona defensora que perdió en la tercera ronda el sábado, dijo que le encantaría enfrentarse por primera vez a Williams.

Serena estuvo 319 semanas en lo más alto del ránking mundial y ganó 73 títulos individuales en el circuito de la WTA.

También ganó 14 títulos de dobles en torneos de Grand Slam junto a su hermana mayor, Venus Williams, quien puso fin el año pasado a una pausa de 16 meses fuera del tenis profesional.

Venus dijo que la "única cosa" que habría hecho que su regreso a la pista fuera mejor habría sido que Serena también hubiera vuelto.

Su deseo se ha cumplido este lunes y las célebres hermanas Williams, hoy cuarentonas, coincidirán en el circuito a tres décadas de su irrupción como adolescentes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

¡Otra favorita fuera! Coco Gauff, defensora del título en Roland Garros, queda eliminada

Swiatek se suma a la lista de favoritas que se desploman en Roland Garros

Joven estrella brasileña da otro paso hacia la gloria en el Roland Garros

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, saluda a los simpatizantes al llegar a votar con su esposa Ana Lucía Pineda en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
Elecciones

Colombia va a segunda vuelta; candidato de la derecha lleva ventaja

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia

Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
Guerra

Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente pese al alto el fuego

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.
TENIS

Joven estrella brasileña da otro paso hacia la gloria en el Roland Garros

Te puede interesar

Foto genérica de una adolescente frente a su computadora.
JUSTICIA

Florida demanda a empresa OpenAI por daños de ChatGPT a menores

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Publican en Florida calculadora en linea de ahorro de impuesto de propietario. 
LOS TAXES

¿Cuánto te ahorrarías en impuestos en Florida según la calculadora de DeSantis?

Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. 
Economía

Cadena hotelera canadiense Blue Diamond anuncia cierre de operaciones en Cuba por la crisis

Juanita es una habanera que dice no soportar un día más la situación crítica de Cuba.
TESTIMONIO EXCLUSIVO

"Es mejor morirse": el desgarrador grito de una abuela habanera tras 40 horas sin luz

Ilustración fotorrealista de Abelardo De la Espriella, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
PRESIDENCIALES

Congresistas del sur de la Florida aplauden el triunfo de De la Espriella en Colombia