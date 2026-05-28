Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.

PARÍS.- La bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff , número uno y cuatro del tenis femenino, evitaron cualquier trampa y sacaron adelante sin sobresaltos sus partidos de este jueves en la segunda ronda de Roland Garros.

Un día después de la eliminación de la número dos Elena Rybakina y con el torneo parisino todavía temblando por la caída sorpresa del número uno masculino, Jannik Sinner , los partidos de estas dos favoritas estaban especialmente bajo la lupa.

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Sabalenka derrotó en una hora y 35 minutos a la francesa Elsa Jacquemot (67ª) por 7-5 y 6-2, en la misma pista donde Sinner había caído poco antes en cinco mangas ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jacquemot inquietó en el inicio de partido a Sabalenka, que fue poco a poco poniendo la maquinaria en funcionamiento, hasta su paseo del segundo set.

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Menos problemas tuvo incluso Gauff, defensora del título, que venció 6-3 y 6-2 a la egipcia Mayar Sherif (129ª).

El partido fue más largo (1 hora y 50 minutos) porque Sherif plantó batalla en el primer set con juego largos, que Gauff pudo ir solventando.

En tercera ronda, Sabalenka se enfrentará a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (53ª), mientras que Gauff jugará contra la británica Katie Boulter (71ª) o la austríaca Anastasia Potapova (30ª).

Shelton también se despidió

El estadounidense Ben Shelton, quinto jugador mundial, cayó por sorpresa en la segunda ronda de Roland Garros al perder ante el belga Raphaël Collignon (62º) este jueves en París.

La derrota de Shelton fue, además, clara, en tres sets, por 6-4, 7-5 y 6-4, en dos horas y un minuto y sin que el tenista de Atlanta consiguiera ningún quiebre de servicio.

Este resultado deja al número seis del ránking ATP, el canadiense Felix Auger-Aliassime, como el jugador de mayor rango en la mitad alta del cuadro, que sufrió este jueves un auténtico terremoto cuando el número uno mundial, Sinner, fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º).

Collignon, que el año pasado ya había llegado a tercera ronda en un Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, se enfrentará en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas (79º) o al italiano Matteo Arnaldi (104º).

Para Shelton, esta derrota supone la primera eliminación antes de la tercera ronda en un Grand Slam desde que cayó en esa tercera fase en Wimbledon en 2023.

FUENTE: AFP