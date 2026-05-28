jueves 28  de  mayo 2026
TENIS

Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

Aryna Sabalenka derrotó a la francesa Elsa Jacquemot (67ª) por 7-5 y 6-2, en la misma pista donde el italiano Jannik Sinner había caído poco antes

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra tras vencer a la polaca Iga Swiatek durante su partido de semifinales individual femenino en la duodécima jornada del Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros de París, el 5 de junio de 2025.

AFP / Dimitar DILKOFF
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La bielorrusa Aryna Sabalenka y la estadounidense Coco Gauff, número uno y cuatro del tenis femenino, evitaron cualquier trampa y sacaron adelante sin sobresaltos sus partidos de este jueves en la segunda ronda de Roland Garros.

Un día después de la eliminación de la número dos Elena Rybakina y con el torneo parisino todavía temblando por la caída sorpresa del número uno masculino, Jannik Sinner, los partidos de estas dos favoritas estaban especialmente bajo la lupa.

Lee además
El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.
TENIS

Rumbo a Roland Garros, para Sinner "lo importante ahora es descansar"
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic sobre su retorno en Roland Garros: "Llego medio paso tarde"

Sabalenka derrotó en una hora y 35 minutos a la francesa Elsa Jacquemot (67ª) por 7-5 y 6-2, en la misma pista donde Sinner había caído poco antes en cinco mangas ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Jacquemot inquietó en el inicio de partido a Sabalenka, que fue poco a poco poniendo la maquinaria en funcionamiento, hasta su paseo del segundo set.

Embed

Menos problemas tuvo incluso Gauff, defensora del título, que venció 6-3 y 6-2 a la egipcia Mayar Sherif (129ª).

El partido fue más largo (1 hora y 50 minutos) porque Sherif plantó batalla en el primer set con juego largos, que Gauff pudo ir solventando.

En tercera ronda, Sabalenka se enfrentará a la australiana de origen ruso Daria Kasatkina (53ª), mientras que Gauff jugará contra la británica Katie Boulter (71ª) o la austríaca Anastasia Potapova (30ª).

Shelton también se despidió

El estadounidense Ben Shelton, quinto jugador mundial, cayó por sorpresa en la segunda ronda de Roland Garros al perder ante el belga Raphaël Collignon (62º) este jueves en París.

La derrota de Shelton fue, además, clara, en tres sets, por 6-4, 7-5 y 6-4, en dos horas y un minuto y sin que el tenista de Atlanta consiguiera ningún quiebre de servicio.

Este resultado deja al número seis del ránking ATP, el canadiense Felix Auger-Aliassime, como el jugador de mayor rango en la mitad alta del cuadro, que sufrió este jueves un auténtico terremoto cuando el número uno mundial, Sinner, fue eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º).

Collignon, que el año pasado ya había llegado a tercera ronda en un Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, se enfrentará en la siguiente ronda al griego Stefanos Tsitsipas (79º) o al italiano Matteo Arnaldi (104º).

Para Shelton, esta derrota supone la primera eliminación antes de la tercera ronda en un Grand Slam desde que cayó en esa tercera fase en Wimbledon en 2023.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años

Djokovic avanza en Roland Garros, aunque vuelve a perder un set

Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
Políticas antifraude

ICE pone en la mira a abogados de inmigración que presenten solicitudes falsas de asilo

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
PRONÓSTICOS

¿Qué es un "súper El Niño" y por qué aliviaría la temporada de huracanes en Florida?

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
EEUU

Advertencia: "La presencia naval de EEUU en el Caribe no es un mensaje simbólico para Cuba"

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
VEREDICTO

Justicia federal sentencia este jueves a expiloto cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate

La imagen muestra lingotes de oro.
Investigación

FBI arresta a exagente de la CIA tras hallar lingotes de oro valorados en 40 millones de dólares

Te puede interesar

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente Donald Trump habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de mayo de 2026.
CASA BLANCA

EEUU presenta las "Cuentas Trump", una inversión financiera para hijos

Un avión de la aerolínea JetBlue en el momento del despegue.
reconexión

JetBlue planea vuelos directos desde el sur de Florida a Venezuela

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
ALIVIO EN LOS TAXES

DeSantis convoca sesión especial para impulsar eliminación del impuesto a viviendas en Florida

Luis Raúl González Pardo-Rodríguez, piloto que persiguió las avionetas de Hermanos al Rescate que fueron tumbadas por el castrismo en 1996.
VEREDICTO

Justicia federal sentencia este jueves a expiloto cubano vinculado al derribo de Hermanos al Rescate