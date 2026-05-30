sábado 30  de  mayo 2026
TENIS

¡Otra favorita fuera! Coco Gauff, defensora del título en Roland Garros, queda eliminada

Gauff perdió el duelo por 4-6, 7-6 (7/1) y 6-4, convirtiéndose en la tercera integrante del Top 5 de la clasificación femenina en caer en este Roland Garros

La estadounidense Coco Gauff durante un partido de Roland Garros ante la austríaca Anastasia Potapova, el 30 de mayo de 2026.

La estadounidense Coco Gauff durante un partido de Roland Garros ante la austríaca Anastasia Potapova, el 30 de mayo de 2026.

JULIEN DE ROSA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- La estadounidense Coco Gauff, cuarta del mundo y defensora del título en Roland Garros, quedó eliminada el sábado en la tercera ronda del Grand Slam parisino al caer ante la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, 30ª del ránking WTA.

Gauff perdió el duelo por 4-6, 7-6 (7/1) y 6-4, convirtiéndose en la tercera integrante del Top 5 de la clasificación mundial femenina en caer en este Roland Garros, después del adiós de su compatriota Jessica Pegula (5ª) en primera ronda y de la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina, en la segunda ronda.

Lee además
El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026. 
Tenis

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic avanza en Roland Garros, aunque vuelve a perder un set

Este Roland Garros se está viendo sacudido por las sorpresas también en el cuadro masculino, donde el italiano Jannik Sinner, número uno mundial, y el serbio Novak Djokovic, ganador de 24 torneos del Grand Slam, no consiguieron sobrevivir a la primera semana del torneo.

Gauff sufre una enorme decepción con esta derrota prematura, como ya le ocurrió el año pasado al perder en primera ronda en Wimbledon o en el pasado Abierto de Estados Unidos, donde se despidió en octavos de final.

Embed

Potapova, que iguala su mejor actuación personal en Roland Garros al llegar a octavos como en la edición de 2024, se enfrentará en la próxima ronda a la rusa Anna Kalinskaya (22ª), que unas horas antes derrotó a la colombiana María Camila Osorio (86ª).

En el último set, Potapova llegó a despegarse pronto (3-1) de Gauff, que reaccionó (3-3). El pulso llegó igualado a los compases finales, donde la norteamericana perdió su servicio con 5-4 para consumar su eliminación.

"No tengo palabras", fue la primera reacción de Potapova, ganadora de tres torneos en el circuito profesional, todos ellos de categoría WTA 250.

"Estoy muy orgullosa de esto, de haber continuado luchando" después de perder un primer set muy disputado.

Según explicó la propia Potapova, esta victoria pasa directamente a formar parte de las tres que considera más importantes en su carrera.

Cerúndolo vuelve a ganar

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, verdugo el jueves del número uno mundial Jannik Sinner, sigue sin despertar de su sueño en Roland Garros y selló este sábado su boleto a octavos de final, tras ganar un duro partido de cinco sets a la joven promesa española Martín Landaluce.

La victoria de "Juanma" Cerúndolo fue en el súper "tie-break" del quinto set, para imponerse 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en un choque de tercera ronda de 5 horas y 58 minutos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Argentino Juan Cerúndolo sorprende a Jannik Sinner y lo saca de carrera en Roland Garros

Sabalenka y Gauff cumplen en la segunda ronda de Roland Garros

Djokovic es eliminado del Roland Garros en tercera ronda por joven brasileño

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense  desplegadas en el Medio Oriente.
SITUACIóN GEOPOLíTICA

Trump impone máxima presión a Irán para ocuparse de Cuba

Esta foto muestra al jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan (centro); al jefe del Estado Mayor y primer viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), general Roberto Legra Sotolongo (segundo de la izquierda) y otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de EEUU, en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
EEUU

La Habana confirma encuentro con el Comando Sur, Guantánamo y seguridad nacional son parte de la agenda

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
España

La carta a Fidel Castro que Anson le extrajo del cerebro a Rodríguez Zapatero

El empresario estadounidense y aspirante republicano al Congreso Vic Mellor, asegura haber sostenido conversaciones con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en La Habana.
INVERSIÓN EN DUDA

Analista reacciona a palabras de empresario que avizora apertura económica tras hablar con nieto de Raúl Castro

Un turista camina cerca de una bandera nacional cubana en el Hotel Melia International Varadero en la provincia de Matanzas, el 23 de octubre de 2020. Varadero, el balneario más importante de Cuba, reabre al turismo internacional, en medio de la pandemia del coronavirus.
DESPLOME DEL TURISMO

La hotelera canadiense Blue Diamond se retira de Cuba

Te puede interesar

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, abre su gabinete a la prensa.
DE CERCA

Hialeah abre las puertas de su gabinete en inédito ejercicio de transparencia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Residentes de la Florida en un refugio durante el huracán Irma. 
FLORIDA

Asistencia para personas con necesidades durante el paso de un huracán

Según el CENTCOM, tres varones narcoterroristas murieron durante la operación en el Pacífico colombiano, el 29 de mayo de 2026. Ningún efectivo militar estadounidense resultó dañado
OPERACIÓN

EEUU abate a tres presuntos narcotraficantes en nuevo bombardeo sobre embarcación en el Pacífico

Jugadores de los Astros de Houston celebran luego de concretar la victoria y el no-hitter combinado ante los Rangers de Texas, el 25 de mayo de 2026.
BÉISBOL

Un día inesperado

José Luis Rodríguez Zapatero creó una red para operaciones ilícitas con dinero para el rescate de Plus Ultra en 2021, mientras aparecía en eventos internacionales.
CORRUPCIÓN

Los Rodríguez, "El Pollo" y Maduro tras escándalo de Rodríguez Zapatero que salpica a Sánchez