Aaron Rodgers duda si retirarse como jugador de los Green Bay Packers

Aaron Rodgers, leyenda viva de los Green Bay Packers , no tiene claro si colgará los botines como miembro de la franquicia con la que construyó su legado. Aunque reconoce el valor simbólico de una retirada formal con los Packers, el mariscal de campo dejó claro en el podcast Ya Neva Know que no considera que eso altere su vínculo con el equipo ni su legado en la NFL .

"Lo he pensado y no entiendo por qué... Si no lo hiciera, ¿cambiaría eso la imagen que me tienen los Packers?"

Rodgers explicó que, aunque muchos ídolos de su infancia se retiraron formalmente con sus equipos originales —como Jerry Rice con los 49ers—, para él el cariño y la historia compartida son más importantes que una ceremonia simbólica.

Aaron Rodgers (4).jpg Aaron Rodgers, quarterback de los Jets de Nueva York, mira hacia arriba durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Lynne Sladky

Aaron Rodgers y sus 18 temporadas inolvidables con los Packers

Rodgers jugó 18 temporadas con Green Bay, con las que:

Ganó un Super Bowl en 2011

Logró 475 pases de touchdown (líder histórico del equipo)

Sumó 59,055 yardas aéreas, solo por detrás de Brett Favre

Su impacto en la franquicia es incuestionable, y tanto aficionados como directivos reconocen su lugar en la historia.

¿Retiro como Packer? “Probablemente lo haría… si me lo piden”

Rodgers dejó abierta la puerta a un retiro simbólico como jugador de los Packers:

"Cuando me retire, en cuatro años entraré al Salón de la Fama de los Packers. Si me lo piden, probablemente lo haría".

A pesar de estar actualmente como agente libre y de haber pasado su última etapa en los New York Jets, el vínculo emocional con Green Bay se mantiene firme.

Aaron Rodgers está en paz con su legado, sin importar si se retira o no oficialmente como Packer. Lo que parece claro es que su nombre ya está grabado con letras doradas en la historia de Green Bay y en el Salón de la Fama de la NFL.