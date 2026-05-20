miércoles 20  de  mayo 2026
DEPORTES

Leyenda de la NFL anuncia su retiro al culminar la temporada 2026

Aaron Rodgers, uno de los más grandes mariscales de campo en la historia de la NFL, confirmó el miércoles que disputará su campaña final como jugador este año

Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, se marcha tras una derrota en los playoffs de la NFL, el 12 de enero de 2026.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, se marcha tras una derrota en los playoffs de la NFL, el 12 de enero de 2026.

JOE SARGENT / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El mariscal de campo Aaron Rodgers, futuro miembro del Salón de la Fama, confirmó este miércoles que pondrá fin a su carrera en la NFL al término de la temporada 2026.

Cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga estadounidense de football americano (NFL), Rodgers firmó esta semana un contrato de un año con los Steelers de Pittsburgh, al que ya se había unido la temporada anterior bajo la dirección del entonces entrenador en jefe Mike Tomlin.

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El acuerdo lo reúne con su exentrenador en jefe en los Packers de Green Bay, Mike McCarthy, quien llegó a los Steelers en enero tras la salida de Tomlin luego de la eliminación del equipo en la ronda de comodín de los playoffs.

"Definitivamente hay un componente de círculo completo que despertó mi interés", señaló el mariscal de 42 años sobre su regreso al trabajo con McCarthy.

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Rodgers reconoció que existieron "algunas dudas" sobre su continuidad en la liga y la posibilidad de disputar una 22ª temporada.

"Tuve una buena conversación con Mike desde que lo contrataron. Se sintió bien volver", agregó.

El quarterback explicó que la situación es distinta a la del año pasado, ya que conoce a varios compañeros y parte del cuerpo técnico.

Rodgers desarrolló gran parte de su carrera bajo la dirección de McCarthy en Green Bay, donde juntos conquistaron el Super Bowl en 2011, precisamente ante los Steelers.

Su futuro había estado en duda tras la eliminación del equipo en los playoffs de enero, cuando sufrió cuatro capturas y completó apenas 17 pases en la derrota por 30-6 ante los Texans de Houston.

La llegada de McCarthy alimentó las especulaciones sobre su continuidad, especialmente después de que el entrenador manifestara su deseo de contar con el jugador.

Rodgers, ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2011, 2014, 2020 y 2021 con los Packers, había llegado a los Steelers en 2025 tras una breve etapa en los Jets de Nueva York.

Osorio sobrevive en Rabat

Día agridulce para el tenis colombiano en Rabat. María Camila Osorio (77ª del mundo) se metió en cuartos en la capital marroquí tras vencer a la indonesia Janice Tjen (41ª), mientras que Emiliana Arango (98ª) se despidió tras su derrota ante la húngara Anna Bondar (58ª).

Osorio buscará el pase a semifinales del WTA 250 de Rabat, que se disputa sobre tierra batida y sirve de preparación para Roland Garros, ante la húngara Panna Udvardy (68ª).

También se metió entre las ocho mejores la española Jessica Bouzas (51ª) tras derrotar 2-6, 7-6 (7/2), 6-3 a la francesa Fiona Ferro (200ª). Su próxima rival será la croata Petra Marcinko (76ª).

Las dos colombianas son las únicas representantes del tenis sudamericano en el torneo de Rabat.

FUENTE: AFP

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