Riquelme da un primer paso para optar a las elecciones presidenciales del Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.

MADRID.- El empresario Enrique Riquelme dio este jueves un primer paso para presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid al comunicar oficialmente su intención de concurrir, aunque tiene hasta el sábado para decidir si finalmente hace efectiva su candidatura.

En una comunicación a la junta electoral del Real Madrid, publicada por varios diarios locales, Riquelme muestra su "voluntad de concurrir como candidato" a las elecciones del Real Madrid.

FÚTBOL Entrenador del Real Madrid asegura que "mi relación con Mbappé sigue siendo la misma"

Fútbol Mourinho deja en suspenso su renovación con Benfica y reaviva rumores sobre el Real Madrid

El empresario tiene ahora hasta el sábado, cuando finaliza el plazo para la presentación de candidaturas, para formalizar oficialmente la suya y confirmar que se presenta a los comicios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

El miércoles, este empresario del sector de las energías renovables, había avanzado que este jueves enviarían la documentación para cumplir con las normas electorales del Real Madrid, pero "luego habrá que ver si damos el paso el sábado".

Si finalmente el sábado oficializa su candidatura, Riquelme sería el primer candidato en concurrir a unas elecciones contra el actual presidente Florentino Pérez en su segunda etapa al frente del conjunto merengue.

Desde su vuelta a la presidencia en 2009, cuando fue el único candidato que se presentó, Pérez ha revalidado su mandato sin oposición en 2013, 2017, 2021 y 2025.

Maguire revela que no estará con Inglaterra

El experimentado defensa central Harry Maguire dijo este jueves estar "completamente abatido" después de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, le comunicó que no será convocado para el Mundial 2026.

El técnico alemán desvelará el viernes la lista de 26 hombres elegidos para el torneo que iniciará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, pero ya ha comenzado a avisar personalmente a los no seleccionados, como es el caso de Maguire, del Manchester United.

"Estaba seguro de poder desempeñar un papel importante este verano (boreal) para mi país después de la temporada que he realizado. La decisión me ha dejado en shock y completamente abatido. Deseo lo mejor a todos los jugadores", escribió en las redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Harry Maguire (@harrymaguire93)

A sus 33 años, Maguire ha vuelto a ser titular indiscutible en el Manchester United en la segunda mitad de la temporada, a las órdenes de Michael Carrick, que en enero asumió de manera interina el puesto tras la salida del anterior entrenador, el portugués Rúben Amorim.

Maguire, que ha jugado 66 partidos con Inglaterra, estuvo en dos Mundiales con el equipo de los Tres Leones, Rusia 2018 y Catar 2022.

Fue titular durante la Eurocopa jugada en 2021 y en la que su selección fue subcampeona. Se perdió por lesión la Eurocopa de 2024, donde Inglaterra también quedó en el segundo lugar.

FUENTE: AFP