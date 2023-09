“Estoy sumamente contento”, dijo. “Sinceramente, al recorrer las bases no sé si estaba más nervioso o emocionado. Es increíble. Simplemente pensé cuántos peloteros han jugado en las mayores, y ahora mi nombre está ahí, solo. Pero espero que alguien rompa ese récord también. Estoy seguro de que pasará”.

Acuña se convirtió en el quinto pelotero en la historia de las mayores en tener al menos 40 vuelacercas y 40 robos en el mismo año.

Los otros fueron el dominicano Alfonso Soriano de los Nacionales de Washington en 2006, Alex Rodríguez de los Marineros de Seattle en 1998, Barry Bonds de los Gigantes de San Francisco en 1996 y el cubano José Canseco de los Atléticos de Oakland en 1988.

“Es una compañía de elite, seguro”, comentó el manager Brian Snitker. “Simplemente me alegra tener un asiento de primera fila para atestiguar esto”.

