Acusan formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por evasión fiscal

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, habla con la prensa tras salir de la Corte Nacional de Crímenes Económicos en Buenos Aires, el 12 de marzo de 2026.

BUENOS AIRES.- Un juez argentino acusó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y a otros dirigentes de la entidad que rige a la selección campeona del mundo por evasión fiscal , en un fallo divulgado este lunes.

La justicia dispuso el procesamiento de Tapia por "apropiación indebida de tributos" y "apropiación indebida de recursos de la seguridad social" y le impuso un embargo por 350 millones de pesos (unos 250 mil dólares).

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La AFA como ente jurídico también fue procesada y embargada por esos delitos, y lo mismo dispuso el juez para otros cuatro dirigentes de la entidad, entre ellos la mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino.

AFA (1) Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025. MAGALI CERVANTES / AFP

El fallo responde a una denuncia penal del ente de recaudación fiscal ARCA, que acusó a la AFA y sus directivos por retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

Tapia y los otros cuatro imputados comparecieron el 12 de marzo ante el juez de la causa.

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los equipos e incompatible con los estatutos de la AFA.

Los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga profesional de la primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo en solidaridad con los denunciados.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

Uruguayo Martín Satriano pasa al Getafe

El Lyon anunció este lunes el traspaso definitivo por seis millones de euros (6,88 millones de dólares) de su delantero uruguayo Martín Satriano al Getafe, donde jugaba como cedido desde enero.

De 25 años, Satriano había llegado al Lyon procedente del Lens en 2025 en calidad de cedido, antes de que la operación se convirtiera en un traspaso final por cinco millones de euros en enero de 2026.

Fue cedido al Getafe justo después de esta transferencia.

FUENTE: AFP