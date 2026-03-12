jueves 12  de  marzo 2026
Presidente de la AFA comparece en una causa por supuesta evasión fiscal

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, compareció ante el tribunal un día después de que lo hiciera el tesorero Pablo Toviggino

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia, habla con la prensa tras salir de la Corte Nacional de Crímenes Económicos en Buenos Aires, el 12 de marzo de 2026.

LUIS ROBAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio 'Chiqui' Tapia, compareció este jueves ante el tribunal que lo investiga por supuesta evasión fiscal junto a otros cuatro dirigentes de la institución.

El ente de recaudación fiscal ARCA impulsó el año pasado una denuncia penal en reclamo de retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno del ultraliberal Javier Milei.

El presidente argentino impulsa la conversión de los clubes de entidades sin fines de lucro a sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los equipos e incompatible con los estatutos de la AFA.

AFA (1)
Miembros de la Policía Federal en las afueras de la sede de la Asociación de Fútbol Argentina en Ezeiza, Buenos Aires, el 30 de diciembre de 2025.

Los clubes suspendieron la novena fecha de la Liga profesional de la primera división que debía jugarse entre el 5 y el 8 de marzo en solidaridad con los denunciados. También paralizaron el resto de las actividades de la categoría en esas fechas.

Tapia ingresó este jueves a los tribunales de la capital federal junto a sus abogados poco antes del mediodía y se retiró poco menos de una hora después.

"Hemos cumplido, ya cumplimos", dijo Tapia escuetamente a la prensa al retirarse del tribunal, constató la AFP.

El miércoles, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, que cumplió con el mismo trámite, rechazó responder preguntas y presentó un escrito ante el tribunal, cuyo contenido no trascendió.

Luego de la comparecencia de Tapia, el juez deberá resolver si tiene elementos suficientes para procesar a los acusados.

La semana pasada ya habían hecho lo mismo el resto de los investigados en el expediente.

Posición de la AFA

Días atrás, la AFA adujo en un comunicado que "no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA".

La Cámara de Apelaciones en lo penal económico aún debe pronunciarse acerca de un planteo de las defensas por supuesta inexistencia del delito, una resolución que se espera para el miércoles próximo.

En tanto, pesa sobre los acusados una medida de prohibición de salir de Argentina.

Además de esta causa, el poderoso organismo futbolístico presidido por Tapia desde 2017 es investigado por posible lavado de dinero, un caso por el que la organización fue allanada en diciembre pasado para investigar sus negocios con una financiera privada.

FUENTE: AFP

