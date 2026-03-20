adidas revoluciona el Mundial 2026: presenta 26 camisetas visitantes para selecciones, incluyendo Venezuela

Post de Adidas para anunciar las nuevas indumentaria de las selecciones para el Mundial

La marca alemana adidas ha lanzado oficialmente su colección de camisetas visitantes (away) para selecciones nacionales de cara al Mundial 2026 , en una apuesta que mezcla fútbol, cultura y moda como nunca antes.

En total, son 26 nuevas equipaciones para federaciones patrocinadas por la marca, incluyendo tanto selecciones clasificadas al torneo como otras que no estarán en la cita mundialista, como Selección de Venezuela .

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Un regreso icónico: vuelve el logo clásico de adidas

Uno de los grandes protagonistas de esta colección es el regreso del histórico logo Trefoil, que no aparecía en camisetas de Mundial desde hace 36 años.

Este detalle no es casual: adidas apuesta por una estética retro inspirada en los años 90, pero adaptada al fútbol moderno y al streetwear actual.

Diseños con identidad cultural

Cada camiseta tiene una narrativa propia basada en la identidad de cada país:

Selección de España: diseño inspirado en manuscritos y literatura clásica.

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Selección de Bélgica: homenaje al surrealismo de René Magritte.

Selección de Argentina: patrones florales con guiños retro.

Selección de Japón: gráficos multicolor que representan unidad.

Selección de México: elementos arquitectónicos y culturales.

El objetivo es claro: convertir cada camiseta en una pieza que trascienda el campo y conecte con la cultura del país.

No solo para el Mundial: Venezuela también entra en escena

Aunque no todas las selecciones estarán en el Mundial 2026, adidas ha incluido a varias federaciones fuera de la cita, como Venezuela, dentro de esta colección global.

Esto refuerza la estrategia de la marca de posicionar las camisetas como productos globales, más allá de la competición.

Más que fútbol: moda y negocio

La colección ya está disponible en tiendas y plataformas oficiales, consolidando una tendencia clara:

las camisetas de selecciones ya no son solo indumentaria deportiva, sino también objetos de moda y cultura urbana.

Además, adidas apostará por versiones premium, incluyendo camisetas de manga larga para selecciones élite como España, México o Alemania.

El Mundial más grande… y más estilizado

Con el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, esta colección llega como parte del espectáculo previo al torneo más grande de la historia.

El mensaje es contundente:

el fútbol ya no solo se juega en la cancha… también se viste.