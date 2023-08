"Para mí el 'Tata' es un entrenador que hizo un gran trabajo en el Barcelona y es un técnico experimentado. A mí me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y una de las cosas que me ha hecho venir aquí es porque quiero volver a trabajar con él", confesó Alba. "Me va a exigir al máximo, está claro, y creo que me conoce bien y no regala nada a nadie. Es una persona muy honesta", añadió.

albainter.jpg El español Jordi Alba entrena con el Inter Miami y se espera su presentación para el martes 1-8-2023 @InterMiamiCF

Alba se suma al equipo de moda en la MLS y en el mundo tras la llegada del argentino campeón del mundo, Lionel Messi, y que revolucionó al futbol estadounidense dentro y fuera de la cancha, con solo dos juegos disputados. Eso además de la unión con Sergio Busquets, que según declaraciones de varios jugadores, "los pases ahora si llegan".

"Estoy muy contento de reunirme con Leo y Busi. No somos solo nosotros, hay un grupo muy bueno. El míster nos conoce y sabemos la exigencia que hay. Venimos a competir y dejar al Inter Miami lo más alto posible", comenta el jugador 34 años de edad.

Jordi Alba dio a conocer que la oferta del Inter Miami no era la única en la mesa de negociaciones.

"Tenía otras ofertas encima de la mesa para poder ir de más dinero, pero creo que la decisión correcta era venir aquí. Tenemos ganas de seguir compitiendo y de seguir ganando, y creo que estamos en el escenario idóneo para ello", reveló.

El Inter Miami ocupa actualmente el último lugar en la Conferencia Este en la MLS con apenas 18 puntos tras 22 partidos jugados, producto de cinco triunfos, tres empates y 14 derrotas.

Messi, Alba y Busquets fueron compañeros durante más de una década con el FC Barcelona, luego de que Alba se incorporara con los blaugranas en 2012 tras jugar tres años con el Valencia de LaLiga de España.

Con los catalanes sumó seis títulos de liga, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, y en torneos internacionales ganó una Champions League (2015), una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.