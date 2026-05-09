sábado 9  de  mayo 2026
Fórmula 1

El suspenso aumenta en el campeonato mundial

En Miami resplandece el juvenil Antonelli, pero resurgen los McLaren y Red Bull y los Ferrari se mantienen al acecho

Los pilotos de Fórmula 1 en el Autódromo Internacional de Miami en Miami Gardens, &nbsp;

Los pilotos de Fórmula 1 en el Autódromo Internacional de Miami en Miami Gardens,  

EFE
Por Luis F. Sánchez

Pese a la barrida de los Mercedes Benz en las cuatro primeras carreras de la temporada 2026 y a los tres triunfos consecutivos del juvenil Kimi Antonelli, luego del Grand Prix Crypto.com de Miami, el campeonato mundial de Fórmula 1 cobró mayor suspenso del que se podía esperar.

Es cierto que la lucha se reduce a siete pilotos y cuatro marcas de los 22 y 11, respectivamente. Aun así Mercedes Benz encontrará a lo largo de la temporada feroz competencia de los McLaren –campeones reinantes- y Red Bull Racing-, que mejoraron mucho en la pista del Hard Rock Stadium.

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Mientras, el joven piloto italiano deberá enfrentar la resistencia de avezados conductores como el campeón defensor, el británico Lando Norris, y su compatriota George Russell; el australiano Oscar Piastri, el monegasco Charles Leclerc y los múltiples campeones mundiales, el de los países Bajos Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

Del 22 al 24 de mayo, en la quinta fecha de la temporada a disputarse en Canadá, podrían ajustarse las tablas de posiciones.

Respecto a los pilotos iberoamericanos, con la participación de cinco en una carrera en Miami, un número histórico, el argentino Franco Colapinto fue el mejor ubicado con un séptimo puesto y muestra un potencial extraordinario.

Durante las cinco semanas de paralización de la F1 debido al conflicto de Medio Oriente, Colapinto hizo una demostración en Buenos Aires y llevó a más de 600.000 personas.

Al parecer, ese respaldo se convirtió en un potente impulso y en estos momentos, para el rioplatense el cielo es el límite.

Los otros pilotos iberoamericanos se hallan en la parte baja de la clasificación. Los hispanos Carlos Sainz (Williams, puesto 14, 4 puntos) y Alonso (Aston Martin, 21, 0), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi, 15, 2) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac, 20, 0).

En una actividad como la F1, nadie espera que los de abajo sorprendan y ganen una carrera. Los progresos se miden sin grandes saltos: si se sube un puesto o si se gana un punto.

Por ejemplo, el objetivo esta temporada del debutante Cadillac es conquistar algún punto y subir algún escalón. Tales son las exigencias y expectativas en la F1.

Lucha sin cuartel

En las posiciones de vanguardia se anticipa, sin embargo, una lucha sin cuartel. No solo los Mercedes mantuvieron su nivel y los McClaren se superaron en el Hard Rock Stadium. El Red Bull de Verstappen logró su mejor actuación en lo que va la competencia con un quinto puesto y de seguro se convertirá en una piedra en el zapato el resto de la competencia.

Por otro lado, los Ferrari estuvieron desafortunados en Miami y no pudieron alcanzar el pódium por primera vez debido a un final desastroso de Leclerc, pero seguro se recuperarán de inmediato y serán un enemigo mortal.

Es difícil que los Alpine y los Haas puedan dar un salto tan enorme como meterse entre los cuatro grandes del circo, pero podrían acercarse y contribuir a echarle más vapor a la competencia. Ambos equipos han mejorado mucho.

Los 11 mejores

Puesto Piloto País Escudería Puntos

1 Kimi Antonelli Italia Mercedes Benz 100

2 George Russell Gran Bretana Mercedes Benz 80

3 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 59

4 Lando Norris Gran Bretaña McLaren 51

5 Lewis Hamilton Gran Bretaña 51

6 Oscar Piastri Australia Mercedes Benz 43

7 Max Verstappen Países Bajos Red Bull Racing 26

8 Oliver Bearman Gran Bretaña Haas F1 Team 17

9 Pierre Gasly Francia Alpine 16

10 Liam Lawson Nueva Zelanda Racing Bulls 10

11 Franco Colapinto Argentina Alpine 7

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