sábado 9  de  mayo 2026
Béisbol

Fallece Bobby Cox, legendario mánager de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama, a los 84 años

El histórico dirigente de los Bravos de Atlanta, Bobby Cox, murió a los 84 años dejando un legado inolvidable en las Grandes Ligas con una Serie Mundial y 14 títulos divisionales.

El exmánager de los Bravos de Atlanta, Bobby Cox, se prepara para dar la orden de ¡A jugar! antes del partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago el 1 de abril de 2019 en Atlanta,&nbsp;

El exmánager de los Bravos de Atlanta, Bobby Cox, se prepara para dar la orden de "¡A jugar!" antes del partido entre los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago el 1 de abril de 2019 en Atlanta, 

Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El béisbol de las Grandes Ligas está de luto tras el fallecimiento de Bobby Cox a los 84 años, una de las figuras más importantes en la historia de los Bravos de Atlanta y miembro del Salón de la Fama.

La organización de Atlanta Braves confirmó este sábado la muerte del histórico dirigente, quien marcó una de las etapas más exitosas de la franquicia con una trayectoria inolvidable en las Grandes Ligas.

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“We are overcome with emotion on the passing of Bobby Cox, our treasured skipper. Bobby was the best manager to ever wear a Braves uniform (Estamos abrumados por la emoción por el fallecimiento de Bobby Cox, nuestro preciado patrón. Bobby fue el mejor manager en llevar uniforme de los Bravos)”, expresó el equipo en un comunicado oficial.

Cox dirigió a los Bravos de Atlanta en dos etapas distintas: entre 1978 y 1981, y posteriormente desde 1990 hasta 2010, período en el que construyó una auténtica dinastía en la Liga Nacional.

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Bajo su liderazgo, los Bravos de Atlanta conquistaron 14 títulos consecutivos de la División Este de la Liga Nacional, una de las rachas más impresionantes en la historia del deporte profesional estadounidense. Además, llevó a la franquicia a disputar cuatro Series Mundiales y consiguió el campeonato de la Serie Mundial de 1995.

Antes de consolidar su legado en Atlanta, Cox también dirigió a los Toronto Blue Jays entre 1982 y 1985, guiando a la organización canadiense a su primera aparición en los playoffs en 1985.

Reconocido por su liderazgo, su carácter competitivo y su enorme influencia en generaciones de jugadores, Bobby Cox dejó una huella imborrable en las Grandes Ligas de Béisbol.

Su legado permanece como uno de los más importantes en la historia moderna del béisbol, especialmente en Atlanta, donde es considerado el arquitecto de una era histórica para los Bravos de Atlanta.

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