Alberto Carrillo, un corredor invidente que ilumina caminos

Decidido a cambiar su perspectiva y ayudar a otros a superar la adversidad, el joven dejó su zona de confort y se trasladó a Colombia. Su misión era clara: promover la resiliencia y ofrecer apoyo a quienes enfrentaban discapacidades. Se embarcó en la carrera de Psicología en la Universidad de la Sabana, en Colombia, superando obstáculos culturales y académicos con tenacidad hasta graduarse con éxito.

La energía es increíble cuando atraviesas la Puerta de Brandeburgo especialmente corriendo la maratón de Berlín En esta carrera, todo el recorrido fue realmente especial. Sin duda, mis dos amigos, @izkarsarmiento y @marumolu , junto a @erica.stu , hicieron que fuera aún más memorable Mientras cruzaba la puerta, mi mamá también estaba ahí animándome @devesawine Una carrera que recordaré toda mi vida . Ha pasado un año desde mi primera Major Marathon

La lucha no terminó con su graduación. La realidad laboral se presentó como un desafío adicional para el joven. Las empresas a menudo se centraban en su discapacidad en lugar de reconocer sus habilidades. Pero esto no detuvo a Carrillo, quien buscó incansablemente oportunidades laborales, incluso ofreciendo charlas gratuitas basadas en su experiencia de vida y sus conocimientos de psicología en escuelas locales.

"La vida es como un maratón"

Sin embargo, la verdadera transformación llegó cuando Carrillo descubrió su pasión por la carrera. A pesar de los desafíos, se fijó metas audaces y comenzó a entrenar. Pasó de correr 4 kilómetros en 40 minutos a completar una maratón completa de 42 kilómetros en Miami en 2022, convirtiéndose en el primer corredor venezolano ciego en lograr semejante hazaña.

"La vida es como una maratón. No te da lo que quieres, sino lo que necesitas para seguir adelante, y todo tiene un propósito. A pesar de no tener vista, tengo una visión clara de dónde quiero llegar. La vista puede distraernos, pero la visión nos enfoca. La vida no se ve, se siente", afirmó el joven.

Carrillo no se detuvo ahí, continuó desafiándose a sí mismo y derribando barreras. Con pura voluntad y determinación, completó un Iron Man 70.3 en Cartagena, superando los obstáculos de la natación, el ciclismo y la carrera. Con esta hazaña, se convirtió en la primera persona con discapacidad en Colombia en lograrlo.

Sin ver también se puede hacer Historia Hace un año me dije que iba estar aquí, no tenía la bicicleta ni sabía quién me iba a acompañar sólo sabía que tenía el compromiso de que lo iba hacer! Y así fui sumando entrenamientos, madrugadas, tropiezos, caídas, Buscar maneras y formas y, sobretodo, mucha Disciplina, para así lograr ser en la historia el Primer Invidente con DISCAPACIDAD VISUAL en hacer un IRONMAN en Colombia GRACIAS a todas las personas que no las podía ver pero las podía escuchar! GRACIAS a todos los clubes de natación, y de Tri que me apoyaron a conseguirlo, GRACIAS @ironman70.3cartagena GRACIAS a mis amigos que acompañaron en los entrenamientos durante este tiempo y, sobretodo, GRACIAS @sofiavera412 por el apoyo! Amigos, familiares, todos los que me siguen, GRACIAS

Actualmente, el joven venezolano es un vivo ejemplo de superación y resiliencia. Aunque ha participado en numerosos maratones, se estableció el audaz objetivo de conquistar las seis maratones más prestigiosas del mundo. Su vida ha sido transformada por el deporte, y su historia inspira a todos a superar obstáculos y perseguir sus sueños sin excusas.

"Correr siendo ciego no es sencillo. Obtener los suplementos para correr ha sido un proceso de ensayo y error. Entreno diez veces a la semana, nado, manejo la bicicleta. Me repito frases para motivarme y lo tomo como un compromiso. No pienso en los sacrificios, sino en los beneficios", explicó.

"Todo es alcanzable. A pesar de las adversidades, podemos crear la mejor versión de nosotros mismos y lograr algo extraordinario. Sobre todo, debemos entender que la peor discapacidad es una mala actitud", agregó con determinación.

FUENTE: Con información de El Nacional