Alcaldesa de Los Ángeles pide a EEUU dar garantías a los asistentes extranjeros al Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

LOS ÁNGELES.- La alcaldesa de Los Ángeles , Karen Bass , pidió el miércoles al gobierno de Estados Unidos que dé garantías a los asistentes al Mundial de fútbol, días después de que se conocieran imágenes de cómo agentes de inmigración dispararon por segunda vez contra un manifestante en Mineápolis (Minnesota).

Estados Unidos es coanfitrión del evento global, junto con Canadá y México , entre junio y julio próximos.

La mayoría de los partidos serán en Estados Unidos, pero cada vez hay más preocupación entre los visitantes extranjeros de que queden en medio de la ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump.

"Necesitamos mostrar una mejor cara al mundo, que vamos a recibir a la gente, que no van a tener problemas de inmigración", dijo Bass a periodistas.

Los Ángeles 2028.jpg Atletas olímpicos y oficiales posan para una foto con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador Gavin Newsom mientras exhiben la bandera olímpica, el 13 de agosto de 2024. AFP

También aseguró que estaba "segura" de que los visitantes a Los Ángeles por el Mundial y por los Juegos Olímpicos de 2028 no se verán directamente afectados.

"Pero creo que el mensaje debe también llegar desde la Casa Blanca", agregó.

Ross McCall, director ejecutivo para operaciones comerciales de la FIFA, aseguró a la AFP que el organismo rector del fútbol mundial mantenía "un diálogo constante" con la administración Trump.

"Todos están incentivados a hacer que esta Copa del Mundo sea lo más segura e inclusiva posible. Así que sepan que, obviamente, se está trabajando en eso", dijo.

Situación en Minnesota

Este mes, agentes federales mataron a tiros a Renee Good y Alex Pretti, quienes manifestaban en Mineápolis.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) han sido desplegados en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, incluida Los Ángeles, donde se jugarán ocho partidos de la Copa del Mundo, entre los que están el debut de la nación anfitriona y uno de cuartos de final.

A comienzos de la semana se supo que agentes de la unidad de investigaciones de Seguridad Nacional del ICE estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (Italia) el próximo mes.

El embajador estadounidense en ese país, Tilman J. Fertitta, dijo el miércoles que los agentes tendrán un rol "asesor".

"Creo que es muy aterrador", dijo Bass. "Creo que envía un mensaje muy inquietante al mundo".

