Polémico expresidente de la FIFA pide boicotear el Mundial 2026

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, reacciona a su salida del juzgado tras el primer día de su juicio en apelación ante la Fiscalía General suiza para reabrir los procedimientos para un nuevo examen de los cargos de fraude contra los expresidentes de la UEFA y la FIFA, en Muttenz, cerca de Basilea, el 3 de marzo de 2025. El exjefe de la FIFA Sepp Blatter y el expresidente de la UEFA Michel Platini fueron absueltos por el Tribunal Federal Suizo en junio de 2022 de los cargos que incluían "gestión desleal", "abuso de confianza" y "falsificación de valores".

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter , volvió a generar controversia al manifestar su apoyo a un posible boicot de aficionados al Mundial 2026 , que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México , debido a preocupaciones de seguridad y derechos civiles en territorio estadounidense.

Blatter respaldó públicamente las declaraciones del abogado anticorrupción Mark Pieth, exasesor de FIFA durante su mandato, quien recomendó a los fanáticos no viajar a Estados Unidos para el torneo. “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, afirmó Blatter en redes sociales.

Las declaraciones surgen tras la muerte de la activista Renee Good, presuntamente a manos de un agente de inmigración en Minneapolis a inicios de enero, y el fallecimiento reciente de Alex Pretti, otro ciudadano estadounidense. Pieth señaló estos hechos como ejemplos de un entorno que, según él, no garantiza seguridad ni trato justo a los visitantes extranjeros.

“Lo que estamos viendo a nivel interno —marginación de opositores políticos y abusos por parte de los servicios migratorios— no invita a los aficionados a viajar”, dijo Pieth en una entrevista con el diario suizo Tages-Anzeiger. Incluso recomendó seguir el torneo por televisión: “Tendrán una mejor vista desde casa”.

El Mundial 2026 está programado del 11 de junio al 19 de julio y será el primero con 48 selecciones, teniendo a Estados Unidos como sede principal. Sin embargo, Pieth advirtió que los fanáticos podrían enfrentar deportaciones inmediatas ante cualquier conflicto con las autoridades migratorias.

Blatter, quien dejó la presidencia de la FIFA en 2015 tras múltiples escándalos, fue reemplazado por Gianni Infantino, actual mandatario del organismo. Infantino ha estrechado vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, relación que también ha sido criticada por figuras del fútbol.

El exastro francés Michel Platini, absuelto junto a Blatter en 2024 por un caso de pagos atrasados, declaró recientemente que Infantino “se ha vuelto más autoritario” y que “le gusta rodearse de los ricos y poderosos”.

Las declaraciones de Blatter y Pieth reavivan el debate sobre si Estados Unidos es un país seguro y adecuado para albergar el mayor evento futbolístico del mundo, a poco más de un año del inicio del torneo.