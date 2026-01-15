jueves 15  de  enero 2026
FÚTBOL

FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

En un boletín, la FIFA señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios para el torneo en Norteamérica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La FIFA informó este miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La FIFA indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes "no antes del 5 de febrero".

Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.

"500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos", agregó.

Polémica por el precio de las entradas

La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como "extorsivos" y "astronómicos".

La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022, en el que Lionel Messi y Argentina se proclamaron campeones.

Ante esas críticas, la FIFA introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares (51 euros) por boleto.

FUENTE: AFP

