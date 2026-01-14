miércoles 14  de  enero 2026
Brasil ya tiene el lugar donde se preparará para el Mundial 2026

La fútbol de Brasil fijará en Nueva Jersey su campamento base para la selección Mundial de 2026, anunció este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

El seleccionador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, observa a sus jugadores durante un entrenamiento en Teresópolis, Río de Janeiro, Brasil, el 8 de septiembre de 2025.

Mauro PIMENTEL / AFP

La fútbol de Brasil fijará en Nueva Jersey su campamento base para la selección Mundial de 2026, anunció este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras recibir el aval de la FIFA.

Entrenados por el italiano Carlo Ancelotti, los pentacampeones del mundo tendrán su base de operaciones en el Centro de Entrenamiento de Columbia Park, en Morristown, localidad de unos 18.000 habitantes en el estado de Nueva Jersey.

El centro, perteneciente a los NY Red Bulls de la MLS estadounidense, "destaca por sus instalaciones de última generación, modernas zonas de entrenamiento, gimnasios, vestuarios y oficinas administrativas (...), con el objetivo de proporcionar un entorno de alto nivel para el entrenamiento de fútbol de élite", señaló la CBF en un comunicado.

"Se están realizando obras en el lugar para la ampliación de las estructuras y la modernización de instalaciones y equipos", agregó el texto.

El plantel se hospedará en el hotel The Ridge, en Basking Ridge, Nueva Yersey.

"Estamos muy satisfechos", expresó Ancelotti en declaraciones divulgadas por la CBF. "Tenemos todo lo necesario para hacer un buen trabajo en la Copa del Mundo", agregó el técnico de 66 años.

Brasil está encuadrado con Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo C de la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Canarinha debutará el 13 de junio contra Marruecos en Nueva Jersey y se enfrentará el 19 a Haití en Filadelfia y el 24 a Escocia en Miami.

Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego y Los Ángeles fueron evaluadas como opciones junto a Nueva York y Nueva Jersey, según la CBF, que demostró el centro de Columbia Park como "la mejor alternativa".

"Nuestro objetivo es dar a Carlo Ancelotti, al cuerpo técnico ya los atletas las mejores condiciones de trabajo", dijo Rodrigo Caetano, coordinador general de selecciones masculinas de la CBF, citado en el comunicado.

FUENTE: AFP

