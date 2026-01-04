2026, un año de mundiales deportivos

El LoanDepot Park volverá a recibir la final del Clásico Mundial de Béisbol en 2026.

El calendario deportivo del 2025 dejó grandes recuerdos en la memoria de los aficionados. Un nuevo título en la carrera de Lionel Messi , el bicampeonato de los Dodgers en la MLB y el arribo oficial de un nuevo monarca de la Fórmula 1 en Lando Norris , entre otros sucesos, estamparon su huella en un año estupendo.

El fútbol, como es costumbre, tomará el rol de protagonista principal. El Mundial de la FIFA, posiblemente el torneo deportivo más seguido del mundo, hará su regreso con una cita en Estados Unidos, México y Canadá que contará con más selecciones que nunca antes.

Pero el balompié no será la única disciplina que celebre un campeonato mundial en 2026. El béisbol, el baloncesto y el automovilismo también prometen vestirse de gala en un año que ofrecerá una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Fútbol

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de este año, la atención del mundo entero se centrará nuevamente en el torneo estrella de la FIFA. El Mundial de fútbol regresa por todo lo alto con una edición inédita en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

El prestigioso certamen también guarda el aliciente de que bien podría ser la última gran cita de los astros Lionel Messi, de Argentina, y Cristiano Ronaldo, de Portugal, en sus carreras. Y si los dioses del fútbol son lo suficientemente generosos, ambos chocarían en un duelo para el recuerdo en los cuartos de final.

El balompié también agregará al calendario de 2026 la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo, de la Europa League el 20 de ese mismo mes y de la Copa Libertadores el 28 de noviembre.

Juegos Olímpicos de Invierno

La máxima cita invernal tendrá lugar en Milano Cortina, Italia, entre el 6 y 22 de febrero.

Béisbol

Luego de la emocionante edición de 2023 que vio al Japón de Shohei Ohtani coronarse sobre el Estados Unidos de Mike Trout en la final, el Clásico Mundial de Béisbol retornará entre el 5 y el 17 de marzo.

Clásico Mundial de Béisbol (2).jpg El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol, que en la más reciente edición quedó en manos de Japón. AFP

Tan solo algunos días después, el 25 de ese mes, la MLB subirá el telón de una nueva temporada en la que los Dodgers buscarán la hazaña del tricampeonato. El Juego de Estrellas está pautado para el 14 de julio y la Serie Mundial arrancará el 23 de octubre.

Baloncesto

Del 4 al 13 de septiembre, la FIBA celebrará la Copa Mundial Femenina.

En la categoría masculina, la NBA disputará su Juego de Estrellas el 15 de febrero y sus Finales entre el 4 y el 22 de junio.

Automovilismo

El Mundial de la Fórmula 1, a diferencia del celebrado por la FIFA o del WBC, se disputa año tras año, pero eso no le quita su aliciente especial.

En 2026, el prestigioso campeonato de la máxima categoría del automovilismo dará inicio con el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo.

Otras citas de gran interés en la temporada serán: 5-7 de junio en Mónaco, 3-5 de julio en Inglaterra, 21-22 de noviembre en Las Vegas y el 4-6 de diciembre en Abu Dabi.

Tenis

Con el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner establecidos como los nuevos rostros del llamado "deporte blanco", el tenis tendrá su primera gran prueba desde temprano en el año, como es habitual, con el Abierto de Australia (18 de enero al 1 de febrero).

El siguiente Grand Slam será el Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio), seguido por Wimbledon (29 de junio al 12 de julio) y el Abierto de Estados Unidos (31 de agosto al 13 de septiembre).

NFL

El gigante del deporte estadounidense no se quedará atrás en 2026, con unos playoffs de la NFL que iniciarán el 10 de enero con la ronda de comodines y continuarán con la etapa divisional (17-18 de enero) y la fase de campeonato (25).

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero.