martes 30  de  diciembre 2025
Infantino defiende el precio de las entradas del Mundial y presume de alta demanda

El presidente de la FIFA subrayó que los ingresos obtenidos por el Mundial de Norteamérica servirán para inversiones cruciales en el fútbol global

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.

Jim WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DUBÁI.- El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, defendió este lunes en Dubái los controvertidos precios de las entradas del Mundial 2026, revelando que los organizadores habían tenido un récord de 150 millones de solicitudes en las últimas dos semanas.

Infantino intervino en la World Sports Summit de la ciudad emiratí y subrayó que los ingresos obtenidos por la cita del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México servirán para inversiones cruciales en el fútbol mundial.

"En los últimos días han visto probablemente que hay mucho debate sobre las entradas y sus precios. Tenemos seis, siete millones de entradas a la venta y empezamos hace dos semanas. Les puedo decir que en solo dos semanas, en quince días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Esto demuestra el poder que tiene el Mundial", se enorgulleció.

Infantino precisó que la mayoría de solicitudes provenían de Estados Unidos, seguido de Alemania y Reino Unido.

"Es una absoluta locura", continuó. "Y lo que es importante y crucial: los ingresos que se generan con esto regresan a este deporte en todo el mundo. La FIFA es la única organización en el mundo que financia el fútbol en todo el planeta. Sin la FIFA no habría fútbol en 150 países. Hay fútbol porque gracias a esos ingresos que generamos con el Mundial podemos reinvertirlo en todo el mundo", insistió.

La asociación de hinchas Football Supporters Europe (FSE) ha estado entre las más críticas con el precio de las entradas del Mundial 2026, destacando que costarán casi cinco veces más que las del Mundial de 2022 en Catar.

Fichan a jugador de 58 años

A sus 58 años, el otrora internacional japonés Kazuyoshi Miura prolongará su carrera como futbolista tras anunciar este martes su llegada en calidad de cedido al Fukushima United, de la tercera división nipona.

"Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga", aseguró el delantero en un comunicado del club, al que llega procedente del Yokohama FC (2ª división).

Apodado "King Kazu", Miura, quien cumplirá 59 años en febrero, militó la temporada pasada en el Atlético Suzuka, de la cuarta categoría del fútbol japonés, también cedido por Yokohama FC.

FUENTE: AFP

