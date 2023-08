Alcaraz busca reforzar su lugar de número uno en Toronto

El serbio, que entonces se quedó sin su ansiado título 24 de Grand Slam, declinó competir en Toronto y reserva energías para el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open.

En cambio, Alcaraz, a sus 20 años, ve en el torneo canadiense una doble oportunidad para ampliar su ventaja sobre 'Nole' en el liderato de la ATP y alargar su fabuloso palmarés de este año, con seis trofeos en tres superficies distintas.

El español tiene muchos puntos por cosechar en Toronto después de que en su debut en 2022 sufriera una inesperada derrota en su primer partido ante Tommy Paul.

"Recuerdo que el año pasado no hice un buen torneo en Canadá. Este año vengo a cambiarlo", afirmó Alcaraz en la conferencia de prensa previa al evento (7 - 13 de agosto).

alcapremiowimble.jpg Carlos Alcaraz alza el trofeo de campeón de Wimbledon tras derrotar a Novak Djokovic en la final, el domingo 16 de julio de 2023, en Londres. AP /Kirsty Wigglesworth

"He aprendido mucho de esa situación, de cómo lidiar con la presión (...) He jugado en grandes estadios, grandes partidos, peleando por grandes cosas. Me ayudó mucho a crecer y un año después soy totalmente diferente", aseguró el español, que desde entonces ha conquistado sus dos primeros títulos de Grand Slam (US Open de 2022 y Wimbledon este año).

Alcaraz, que enfrentará en su debut a su compatriota Bernabé Zapata o al estadounidense Ben Shelton, deberá transitar por una parte espinosa del cuadro hasta una hipotética final frente al ruso Medvedev, segundo sembrado del torneo y exultante por volver a competir en pista dura, su hábitat natural.

El danés Rune y el italiano Sinner, los dos grandes rivales generacionales de Alcaraz, podrían ser sus obstáculos en cuartos de final y semifinales.

El tenis argentino pondrá en liza a Francisco Cerúndolo, número 21 de la ATP, que arrancará ante el canadiense Alexis Galarneau, así como a Tomás Martín Etcheverry y a Diego Schwartzman, que avanzó desde la fase de clasificación.

El chileno Nicolás Jarry, ganador de dos títulos este año en arcilla (Santiago y Ginebra), tendrá como primer oponente al francés Ugo Humbert.

FUENTE: AFP