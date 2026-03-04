Alcaraz apunta al triplete en Indian Wells

El español Carlos Alcaraz celebra después de ganar un partido en las Finales de la ATP, el 9 de noviembre de 2025.

El español Carlos Alcaraz , número uno mundial e invicto en 2026, dijo este martes que espera "seguir" con su racha en el Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos , que comienza el miércoles.

Alcaraz, de 22 años, ganó el Abierto de Australia en enero y luego el torneo ATP 500 de Doha a mediados de febrero.

Llega al desierto de California en busca de un tercer título en este Masters 1000, que ya ganó en 2023 y 2024.

El español, que suma 12 victorias en otros tantos partidos en 2026, fue preguntado en conferencia de prensa este martes por el récord en manos del serbio Novak Djokovic, que inició la temporada 2011 con 41 victorias consecutivas hasta que perdió con Roger Federer en semifinales de Roland Garros.

"No nos damos cuenta de lo difícil que es hasta el momento en que intentas ir a por ello", dijo sonriente.

"Yo solo llevo 12, me doy cuenta de que todavía tengo que ganar 4 o 5 de los torneos más grandes del mundo, vaya... Estoy muy orgulloso de mi inicio de temporada, espero que la racha siga jugando un buen tenis", añadió el murciano.

"Creo que en la pista controlo mis emociones aún mejor que antes, esa ha sido la clave de mi buen nivel de tenis últimamente. Cuando estoy tranquilo puedo encontrar soluciones", explicó.

Alcaraz también contó de su "sorpresa" cuando estalló la guerra en Oriente Medio el sábado, una semana después de ganar el título en Doha.

Varios jugadores y miembros del personal de la ATP están bloqueados en Dubái, donde otro torneo terminó el sábado.

"Ver a jugadores atrapados me preocupó un poco. Espero que puedan viajar y venir aquí pronto. Sigo concentrado en competir a mi mejor nivel, aunque todos estamos preocupados por la situación", manifestó el líder del ránking mundial.

Algunos jugadores, entre ellos el ruso Daniil Medvédev, ganador en Dubái, pudieron abandonar los Emiratos Árabes Unidos el martes.

FUENTE: AFP