miércoles 4  de  marzo 2026
Apoyo del PSG a Hakimi, juzgado por violación, desata opiniones encontradas en el fútbol

El martes pasado, tras anunciarse que Achraf Hakimi sería juzgado, el PSG no hizo ningún comentario, pero en privado trata de proteger a su segundo capitán

El defensor marroquí del PSG, Achraf Hakimi (izq), celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un juego ante el Lyon, el 23 de febrero de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El apoyo del PSG a Achraf Hakimi, que será juzgado por violación, es una estrategia "lógica" de un club obligado a respetar la presunción de inocencia, según expertos en marketing deportivo, pero también muestra los "mecanismos de protección" existentes en un fútbol casi impermeable al movimiento #MeToo.

Desde el inicio del caso y la imputación en marzo de 2023 del defensa marroquí por la violación de una mujer de 24 años, el equipo expresó en un comunicado que estaba "al lado del jugador, que ha desmentido firmemente las acusaciones y confía en la justicia".

El martes pasado, tras anunciarse que Hakimi, de 27 años, será juzgado, el PSG no hizo ningún comentario oficial, pero en privado trata de proteger a su segundo capitán, invocando la presunción de inocencia.

"Está en manos de la justicia", declaró escuetamente su entrenador, el español Luis Enrique.

Una estrategia "lógica" hasta la sentencia, según dos especialistas en marketing deportivo consultados por la AFP.

Presunción de inocencia

"Es una cuestión de confianza del empleador hacia su empleado y es complicado para un club sancionar a un jugador de manera preventiva", explicó Vincent Chaudel, fundador del Observatoire du Sport Business.

Pero "el PSG podría haber reafirmado sus principios con mayor claridad y recordar que, si un jugador es condenado por actos de violencia, no tiene nada que hacer en el seno de la institución, que está por encima de los jugadores", agregó Bruno Bianzina, director de la agencia Sport Market.

El PSG también podría "recordar que, en caso de condena, el club tomará medidas rápidamente", insistió Bianzina.

Al día siguiente de la confirmación del enjuiciamiento a Hakimi, Luis Enrique alineó al lateral derecho en el partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Mónaco y el sábado siguiente le confió el brazalete de capitán contra Le Havre en la Ligue 1 por la ausencia del brasileño Marquinhos.

Embed

Hakimi, capitán de la selección de Marruecos, recibió también el respaldo del Collectif Ultra Paris, el principal grupo de aficionados, con la pancarta "Achraf, apoyo total" y cánticos en su honor.

"Gracias por el apoyo", reaccionó el jugador en Instagram.

Según una fuente cercana al caso, el respaldo de los ultras es un "acto bastante normal porque es una estrella del PSG, pero choca con el debate social; es la misma situación que con los cánticos insultantes y llenos de odio, que para los ultras son simples provocaciones".

El club se encuentra atrapado entre estos dos mundos, añadió la misma fuente.

"Insulto a las víctimas"

"Esta pancarta es un insulto a las víctimas de violación. Se niega a la víctima, se ovaciona al acusado. La lucha contra las violencias sexuales aún no ha hecho su camino en el mundo del fútbol masculino", criticó por su parte la abogada de la víctima, Rachel-Flore Pardo.

Para Alice Coffin, militante feminista, estas muestras de solidaridad "pueden ser elementos desencadenantes de movilización porque muestran una impunidad".

"Es también el símbolo de una defensa corporativa y de mecanismos de protección", añadió, comparándolo con la reacción del mundo del cine cuando el director Roman Polanski, acusado de violaciones y agresiones sexuales por varias mujeres, recibió un César en 2020.

En lo que respecta a los patrocinadores, todos los consultados coinciden en que nada cambiará.

Dada la potencia de imagen de Hakimi para el club, es lógico "darle protagonismo en campañas publicitarias ya previstas", detalla Vincent Chaudel, aunque "quizá habrá que imaginar algunos cambios para evitar una mala publicidad".

Embed

El domingo, el internacional marroquí participó en una sesión de fotos en el Campus PSG en el marco de una campaña publicitaria, según otra fuente cercana al caso.

Para Bruno Bianzina, los patrocinadores están en el PSG "por la capacidad de atracción y la fuerza mediática del club (valorado en unos 4.200 millones de euros) más que por su respeto de compromisos sociales".

La cuestión será saber "si los patrocinadores del equipo femenino, que en algunos casos son distintos, expresarán su descontento con la postura del club".

Contactados por la AFP, la marca de equipamiento Under Armour -de la que Hakimi es uno de sus embajadores- no respondió a las solicitudes, al igual que la Federación Marroquí de Fútbol ni el PSG.

FUENTE: AFP

