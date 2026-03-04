miércoles 4  de  marzo 2026
Piloto de la Fórmula 1 asegura que "nadie estará listo en Melbourne"

Pierre Gasly, piloto de la escudería Alpine en la Fórmula 1, agregó que todavía es "demasiado pronto" para conocer el nivel actual del equipo

El piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, durante una bandera roja en el Gran Premio de Sao Paulo, el 3 de noviembre de 2024.

El piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, durante una bandera roja en el Gran Premio de Sao Paulo, el 3 de noviembre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Con tanto cambio en la reglamentación de la Fórmula 1 para este 2026, "nadie estará listo en Melbourne" para el primer Gran Premio de la temporada que comienza este fin de semana, aseguró a la AFP el piloto francés Pierre Gasly, compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine.

PREGUNTA: ¿Considera, como dicen algunos pilotos, que los nuevos monoplazas son menos divertidos de conducir?

RESPUESTA: "Todavía es muy pronto para juzgar. Somos pilotos de F1, queremos ir lo más rápido posible, así que cuando pasas una curva a 250 km/h el año pasado y este año tienes que pasarla a 220, no es la misma sensación. No es necesariamente peor, es solo un desafío diferente.

Conducir el coche sigue siendo extremadamente excitante. Lo único que es un poco más difícil de aceptar es toda la parte eléctrica, que tiene un impacto enorme en el rendimiento. Eso exige mucha más gestión que antes".

P: ¿Cómo fueron sus test de pretemporada?

R: "En general, creo que hicimos unos test bastante productivos y cubrimos más o menos lo que necesitábamos. ¡Pero nadie va a llegar preparado a Melbourne!

Los entrenamientos también nos hicieron entender que habrá bastantes incógnitas en los primeros fines de semana de carrera, especialmente con la gestión de la energía, cómo van a reaccionar los motores, los procedimientos de salida, las paradas en boxes o cuando las condiciones sean diferentes. Por ejemplo, no hemos rodado con lluvia, así que si cae un diluvio en Australia, va a sorprender a más de uno".

P: ¿Cree que la nueva reglamentación va a cambiar la jerarquía en la F1?

R: "No lo veremos hasta después de tres o cuatro carreras, pero resulta bastante sorprendente ver que las cuatro escuderías punteras (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari) siguen por delante, sabiendo, además, que son las que tienen menos tiempo en el túnel de viento. Si tuvieran el mismo tiempo que los demás, ¿qué significaría, tres segundos de ventaja? Sorprende".

P: ¿Dónde está Alpine en esa jerarquía tras el último puesto en 2025

R: "Estamos mejor que el año pasado, pero para conocer la jerarquía exacta es demasiado pronto. Por el momento, parece que hay dos campeonatos y la diferencia es bastante grande entre los mejores y el resto del pelotón. Parece que estamos en ese pelotón, pero habrá que confirmarlo en los primeros fines de semana".

Mucho trabajo por delante

P: ¿Cuál es el objetivo del equipo?

R: "Para el equipo, el objetivo es liderar ese pelotón. Y después, intentar mirar hacia delante, reducir la diferencia con las cuatro escuderías de cabeza. Este año, el punto de partida no será necesariamente lo más importante. En cambio, el desarrollo del coche va a ser crucial. Creo que la jerarquía va a evolucionar mucho entre Australia y el final de la primera mitad de la temporada en Budapest, en julio".

FUENTE: AFP

