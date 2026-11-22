El español Carlos Alcaraz posa con el trofeo tras su victoria ante el alemán Alexander Zverev en la final del torneo ATP Finals de tenis, en Turín, el 22 de noviembre de 2026.

El español Carlos Alcaraz conquistó este domingo su primer título del Masters ATP tras derrotar al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, en la final disputada en Turín, Italia.

El murciano, tercero del ranking mundial, se impuso por 6-2 y 7-6 (9/7) para cerrar una semana histórica y añadir a su palmarés uno de los pocos trofeos que todavía se le resistían.

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Con este triunfo, Alcaraz, de 23 años, se convirtió en el cuarto tenista de la historia en conquistar los cuatro títulos de Grand Slam y las Finales ATP, después de Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

El español también logró un título que siempre se le escapó a su ilustre compatriota Rafael Nadal, quien nunca pudo coronarse campeón del torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada.