El español Carlos Alcaraz devuelve un golpe al italiano Flavio Cobolli durante las Finales ATP de tenis, en Turín, el 20 de noviembre de 2026.

El español venció al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1, cerró invicto la fase de grupos y se medirá este sábado con el estadounidense Ben Shelton.

Carlos Alcaraz despejó las dudas sobre su estado físico con una contundente victoria ante el italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1, resultado que le permitió cerrar con pleno de triunfos la fase de grupos del Masters ATP de Turín y asegurar su clasificación a las semifinales.

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El número tres del mundo, de 23 años, dominó el encuentro sin necesidad de exigirse demasiado y consiguió su tercera victoria consecutiva en el torneo sin perder un solo set. Además, extendió a 12 su racha de triunfos, contando sus recientes conquistas en Viena y París.

La principal incógnita estaba en su condición física, después de sufrir una lesión en los isquiotibiales durante el partido del miércoles frente al ruso Daniil Medvedev. Sin embargo, pese a lucir un aparatoso vendaje en el muslo izquierdo, el murciano no mostró señales evidentes de molestias.

"No sabía cómo me iba a sentir en pista. He intentado jugar tan agresivo como podía, pegarle tan duro como podía. Ahora este medio día libre va a ser muy importante para mí, para recuperarme de cara a mañana", explicó Alcaraz tras el encuentro.

Su próximo desafío será este sábado ante el estadounidense Ben Shelton, cuarto del ranking mundial, quien llega a las semifinales como segundo clasificado del otro grupo. El norteamericano cuenta además con Juan Carlos Ferrero, antiguo entrenador de Alcaraz, en su equipo técnico.

Por su parte, Cobolli se despidió de Turín sin victorias, tras sufrir tres derrotas en la fase de grupos.

La otra semifinal enfrentará al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, con el ganador del duelo entre Frances Tiafoe y Daniil Medvedev, que se disputará este viernes por la noche.